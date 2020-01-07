Ферстаппен и Red Bull продлили контракт до конца 2023 года
Многие обещают на следующую зиму радикальную перетряску составов топ-команд – однако голландский гонщик в ней, видимо, участвовать не будет.
Макс Ферстаппен будет выступать в составе команды Red Bull до конца сезона 2023 года. Об этом сегодня официально объявил сам австрийский коллектив. В посвященном событию пресс-релизе обе стороны сделали друг другу соответствующие ситуации комплименты: пилот сообщил, что «по-настоящему счастлив» продлить контракт, а руководитель коллектива Кристиан Хорнер назвал новость о продолжении сотрудничества с голландским пилотом «фантастической». Также и гонщик, и команда отметили важный вклад мотористов из Honda в прогресс коллектива по ходу прошлого сезона.
Планы Ферстаппена, контракт которого с Red Bull должен был истечь в конце следующего года, в прошлом сезоне были одной из популярных тем для обсуждения в паддоке. Целый ряд источников утверждал, что голландский пилот не слишком доволен темпами прогресса австрийской команды и ставит перед собой цель как можно быстрее попасть за руль машины, на которой мог бы бороться за чемпионский титул. Соответственно, продолжение карьеры Ферстаппена в разные моменты связывали то с Ferrari, то c Mercedes.
Напомним, что голландец стал подопечным гоночной программы Red Bull в 2014 году, годом позже дебютировал в Формуле 1 в составе коллектива Toro Rosso, а в 2015 году по ходу сезона перешел в основную команду австрийского концерна. С тех пор Ферстаппен одержал 8 побед в гонках – включая две в 2019 году. В прошлом сезоне он также впервые стал призером в общем зачете, обойдя обоих пилотов Ferrari в борьбе за 3-е место.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Валентин Хорунжий
Ферстаппен и Red Bull продлили контракт до конца 2023 года
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