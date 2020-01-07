Ферстаппен и Red Bull продлили контракт до конца 2023 года

Макс Ферстаппен будет выступать в составе команды Red Bull до конца сезона 2023 года. Об этом сегодня официально объявил сам австрийский коллектив. В посвященном событию пресс-релизе обе стороны сделали друг другу соответствующие ситуации комплименты: пилот сообщил, что «по-настоящему счастлив» продлить контракт, а руководитель коллектива Кристиан Хорнер назвал новость о продолжении сотрудничества с голландским пилотом «фантастической». Также и гонщик, и команда отметили важный вклад мотористов из Honda в прогресс коллектива по ходу прошлого сезона.

Планы Ферстаппена, контракт которого с Red Bull должен был истечь в конце следующего года, в прошлом сезоне были одной из популярных тем для обсуждения в паддоке. Целый ряд источников утверждал, что голландский пилот не слишком доволен темпами прогресса австрийской команды и ставит перед собой цель как можно быстрее попасть за руль машины, на которой мог бы бороться за чемпионский титул. Соответственно, продолжение карьеры Ферстаппена в разные моменты связывали то с Ferrari, то c Mercedes.

Напомним, что голландец стал подопечным гоночной программы Red Bull в 2014 году, годом позже дебютировал в Формуле 1 в составе коллектива Toro Rosso, а в 2015 году по ходу сезона перешел в основную команду австрийского концерна. С тех пор Ферстаппен одержал 8 побед в гонках – включая две в 2019 году. В прошлом сезоне он также впервые стал призером в общем зачете, обойдя обоих пилотов Ferrari в борьбе за 3-е место.