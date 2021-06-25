Ферстаппен и Перес проведут Гран При Штирии в особых шлемах
Оба гонщика Red Bull подготовили к домашнему этапу команды специальную раскраску своих шлемов
Макс Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне Ф1 в бело-красном шлеме – однако в этот уик-энд в Шпильберге у него будет сине-лимонный. Голландец сохранил общую схему раскраски, но добавил сверху и снизу лимонный фон, а красные полосы заменил темно-синими, похожими на фирменный оттенок AlphaTauri.
Кроме того, голландец добавил на шлем конфигурацию австрийской трассы, даже указав на ней расположение статуи огромного быка.
Серхио Перес дополнил изображение логотипа Red Bull на своем шлеме пунктирными линиями, которые обычно применяются, когда требуется что-то вырезать из бумаги.
Также вместо темно-синего фона он решил использовать белый – а желто-лимонный, напротив, заменил красным. Можно говорить, что напарники в каком-то смысле поменялись цветами своих шлемов.
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Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Серхио Перес и Макс Ферстаппен в традиционных шлемах
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
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