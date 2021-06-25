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Формула 1 / Гран При Штирии Новость

Ферстаппен и Перес проведут Гран При Штирии в особых шлемах

Оба гонщика Red Bull подготовили к домашнему этапу команды специальную раскраску своих шлемов

Ферстаппен и Перес проведут Гран При Штирии в особых шлемах

Макс Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне Ф1 в бело-красном шлеме – однако в этот уик-энд в Шпильберге у него будет сине-лимонный. Голландец сохранил общую схему раскраски, но добавил сверху и снизу лимонный фон, а красные полосы заменил темно-синими, похожими на фирменный оттенок AlphaTauri.

Кроме того, голландец добавил на шлем конфигурацию австрийской трассы, даже указав на ней расположение статуи огромного быка. 

Серхио Перес дополнил изображение логотипа Red Bull на своем шлеме пунктирными линиями, которые обычно применяются, когда требуется что-то вырезать из бумаги.

Также вместо темно-синего фона он решил использовать белый – а желто-лимонный, напротив, заменил красным. Можно говорить, что напарники в каком-то смысле поменялись цветами своих шлемов. 

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Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
1/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
2/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
3/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
4/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
5/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
6/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
7/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
8/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
9/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
10/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
11/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
12/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
13/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
14/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
15/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
16/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing

Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
17/18

Фотограф: Red Bull Content Pool

Серхио Перес и Макс Ферстаппен в традиционных шлемах

Серхио Перес и Макс Ферстаппен в традиционных шлемах
18/18

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

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