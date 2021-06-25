Ферстаппен и Перес проведут Гран При Штирии в особых шлемах

Макс Ферстаппен выступает в нынешнем сезоне Ф1 в бело-красном шлеме – однако в этот уик-энд в Шпильберге у него будет сине-лимонный. Голландец сохранил общую схему раскраски, но добавил сверху и снизу лимонный фон, а красные полосы заменил темно-синими, похожими на фирменный оттенок AlphaTauri.

Кроме того, голландец добавил на шлем конфигурацию австрийской трассы, даже указав на ней расположение статуи огромного быка.

Серхио Перес дополнил изображение логотипа Red Bull на своем шлеме пунктирными линиями, которые обычно применяются, когда требуется что-то вырезать из бумаги.

Также вместо темно-синего фона он решил использовать белый – а желто-лимонный, напротив, заменил красным. Можно говорить, что напарники в каком-то смысле поменялись цветами своих шлемов.

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Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 1 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 2 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 3 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 4 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 5 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 6 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 7 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 8 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 9 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 10 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 11 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 12 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 13 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 14 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 15 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 16 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing 17 / 18 Фотограф: Red Bull Content Pool Серхио Перес и Макс Ферстаппен в традиционных шлемах 18 / 18 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images