Ферстаппен и Перес начнут с первого ряда дебютную гонку нового сезона Ф1

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Чемпионат мира Ф1 2023 года стартовал с той же точки, на которой завершился сезон-2022. Тогда в Абу-Даби первый ряд был у Red Bull, второй – у Ferrari. В Бахрейне в эту субботу картина оказалась точно такой же.

Два первых сегмента остались за гонщиками Скудерии – сначала протокол возглавил Карлос Сайнс, затем – Шарль Леклер.

Но после первой попытки в финале, на которую выехали лишь пятеро пилотов, лидерство захватил Макс Ферстаппен (1:29.897), ставший быстрейшим на первом и третьем секторах, тогда как Леклер показал «прецезионное» время 1:30.000 и остался следом за действующим чемпионом с рекордным результатом на втором секторе.

Пилоты Mercedes и Фернандо Алонсо включились в борьбу чуть позже, а вот Леклер на последних минутах выбрался из машины и не поехал на второй быстрый круг под клетчатым флагом.

Обновление: Ferrari подтвердила, что решение не проводить вторую попытку было тактическим, чтобы сберечь комплект шин.

Макс же, несмотря на такое развитие событий, улучшил свое время – 1:29.708 – и гарантировал наилучшую позицию на старте первой гонки нового сезона. Это его 21-й поул в карьере.

Серхио Перес под клетчатым флагом показал второе время (1:29.846), а Леклер остался третьим.

Карлос Сайнс замкнул квартет лидеров, а ставший автором сенсации в тренировках Фернандо Алонсо показал пятое время, опередив дуэт Mercedes, в котором Джорджд Расселл на пять сотых превзошел Льюиса Хэмилтона.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Приятный сюрприз преподнес Нико Хюлькенберг. Пропустив три полных сезона, немец не только уверенно переиграл своего партнера по Haas Кевина Магнуссена, который остался в Q1, но дошел до финала, оба раза показав время в восьмерке лидеров.

К сожалению, в решающий момент ему не засчитали круг за нарушение пределов трассы, и немец остался десятым – позади Лэнса Стролла, дня которого вся квалификация превратилась в полосу препятствий (об этом ниже) и Эстебана Окона.

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Эрик Юниус

Отстающие среди середняков

Дальше второй части не смог пройти Ландо Норрис, хотя глава его команды McLaren Зак Браун рассказал в эфире Sky, что сам пилот остался вполне доволен своим кругом во втором сегменте.

Также за бортом на этой стадии остались Alfa Romeo в полном составе (Валттери Боттас на 0,03 секунды опередил Чжоу Гуаньюя) и Юки Цунода, ставший быстрейшим в паре гонщиков AlphaTauri.

Алекс Элбон вообще не показал на этой стадии зачетного времени – в команде объяснили это повреждением машины.

Лэнсу Строллу удалось пройти дальше в последний момент – канадец проскочил мимо зоны взвешивания, и механикам Aston пришлось катить туда его машину по пит-лейну, чтобы не получить дисквалификацию. После этого Дэнс еле успел начать быструю попытку – и показал-таки десятое время.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Марк Саттон

Американский дебют

Первую в сезоне квалификацию прервали красными флагами уже после трех с небольшим минут: на Ferrari Шарля Леклера разрушился узел крепления переднего колеса, от которого отлетели несколько углепластиковых фрагментов, которые оказались разбросаны по асфальту. Чтобы убрать их, судьи остановили сессию.

Когда пилоты продолжили борьбу, результаты первого сегмента субботней сессии получились невероятно плотными – весь пелотон уместился в 1,2 секунды. На этой стадии выбыли из борьбы пилоты пяти разных команд, включая всех трех дебютантов сезона.

Удивительно, но быстрейшим в этой тройке стал Логан Сарджент. Американец из Williams не только опередил Оскара Пиастри с Ником де Врисом, но и показал одинаковое время с Ландо Норрисом.

К сожалению для Сарджента, пилот McLaren проехал свой круг раньше, потому смог пройти дальше.

Время Пьера Гасли, который и так был лишь 17-м, за нарушение пределов трассы аннулировали судьи. После первых попыток такое же наказание назначили Лэнсу Строллу, но тот вернулся на трассу и исправил ситуацию под клетчатым флагом.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна

*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Сайнс, 1:30.993; Q2 – Леклер, 1:30.282; Q3 – Ферстаппен, 1:29.708)