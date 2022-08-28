Ферстаппен и Леклер выиграли по одной стартовой позиции. Помог Цунода
AlphaTauri решила поменять своему пилоту силовую установку перед гонкой. Теперь его ждет старт с пит-лейна
Юки Цунода показал в квалификации Гран При Бельгии 19-е время и должен был начинать борьбу 13-м из-за штрафов соперников. Однако вместо этого японец пополнил списки тех, кого передвинули назад за замену компонентов мотора.
Гонщику поставили новый блок внутреннего сгорания, турбину и оба мотор-генератора. Так как это было сделано без одобрения технического делегата FIA, Юки теперь ждет старт с пит-лейна.
Это значит, что все семеро наказанных ранее пилотов передвинутся на одну позицию вверх по решетке. В частности, Макс Ферстаппен займет 14-е место, а Шарль Леклер – 15-е.
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