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Юки Цунода показал в квалификации Гран При Бельгии 19-е время и должен был начинать борьбу 13-м из-за штрафов соперников. Однако вместо этого японец пополнил списки тех, кого передвинули назад за замену компонентов мотора.

Гонщику поставили новый блок внутреннего сгорания, турбину и оба мотор-генератора. Так как это было сделано без одобрения технического делегата FIA, Юки теперь ждет старт с пит-лейна.

Это значит, что все семеро наказанных ранее пилотов передвинутся на одну позицию вверх по решетке. В частности, Макс Ферстаппен займет 14-е место, а Шарль Леклер – 15-е.

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