Ферстаппен и Леклер опять стали лучшими на тренировке в Турции. Хэмилтон – последний

Третья тренировка Гран При Турции получилась не менее странной, чем две предыдущие. Из-за дождя только трое пилотов проехали более десяти кругов, а Льюис Хэмилтон вообще не установил никакого времени.

Лучший результат, как и вчера, показал Макс Ферстаппен на Red Bull. У своего ближайшего преследователя, Шарля Леклера, голландец выиграл почти секунду. Леклер, в свою очередь, на шесть десятых опередил замкнувшего тройку Алекса Элбона.

В первую десятку также попали Эстебан Окон, Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Серхио Перес, Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл.

Льюис Хэмилтон лишь дважды появился на трассе и использовал только дождевые шины, не успев опробовать промежуточную резину. В итоге никакого времени лидер чемпионата не установил.

Россиянин Даниил Квят закончил сессию с 17-м временем, став худшим из тех, кто показал хоть какой-то результат.

Из-за мокрой и скользкой трассы пилоты многократного вылетали с трассы, но не довели дело до серьезных аварий. При этом Шарль Леклер и Эстебан Окон умудрились столкнуться друг с другом.