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Формула 1 / Гран При Турции / Отчет о тренировке

Ферстаппен и Леклер опять стали лучшими на тренировке в Турции. Хэмилтон – последний

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Ферстаппен и Леклер опять стали лучшими на тренировке в Турции. Хэмилтон – последний
Автор:
, редактор

Red Bull и Ferrari продолжают доминировать на мокрой и скользкой стамбульской трассе

Третья тренировка Гран При Турции получилась не менее странной, чем две предыдущие. Из-за дождя только трое пилотов проехали более десяти кругов, а Льюис Хэмилтон вообще не установил никакого времени. 

Лучший результат, как и вчера, показал Макс Ферстаппен на Red Bull. У своего ближайшего преследователя, Шарля Леклера, голландец выиграл почти секунду. Леклер, в свою очередь, на шесть десятых опередил замкнувшего тройку Алекса Элбона. 

В первую десятку также попали Эстебан Окон, Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Серхио Перес, Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл. 

Льюис Хэмилтон лишь дважды появился на трассе и использовал только дождевые шины, не успев опробовать промежуточную резину. В итоге никакого времени лидер чемпионата не установил.

Россиянин Даниил Квят закончил сессию с 17-м временем, став худшим из тех, кто показал хоть какой-то результат.

Из-за мокрой и скользкой трассы пилоты многократного вылетали с трассы, но не довели дело до серьезных аварий. При этом Шарль Леклер и Эстебан Окон умудрились столкнуться друг с другом.

 
Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Netherlands Макс Ферстаппен 6 1'48.485     177.137
2 Monaco Шарль Леклер 9 1'49.430 0.945 0.945 175.608
3 Thailand Александр Элбон 5 1'50.059 1.574 0.629 174.604
4 France Эстебан Окон 9 1'53.897 5.412 3.838 168.720
5 United Kingdom Ландо Норрис 7 1'53.995 5.510 0.098 168.575
6 Germany Себастьян Феттель 14 1'54.490 6.005 0.495 167.846
7 Mexico Серхио Перес 6 1'55.577 7.092 1.087 166.268
8 Finland Валттери Боттас 4 1'55.666 7.181 0.089 166.140
9 Denmark Кевин Магнуссен 4 1'55.878 7.393 0.212 165.836
10 Canada Лэнс Стролл 5 1'56.824 8.339 0.946 164.493
11 Australia Даниэль Риккардо 6 1'58.475 9.990 1.651 162.201
12 Spain Карлос Сайнс 7 1'59.548 11.063 1.073 160.745
13 Italy Антонио Джовинацци 10 2'02.325 13.840 2.777 157.096
14 France Пьер Гасли 7 2'02.473 13.988 0.148 156.906
15 France Ромен Грожан 5 2'04.748 16.263 2.275 154.044
16 Finland Кими Райкконен 12 2'06.351 17.866 1.603 152.090
17 Russian Federation Даниил Квят 8 2'09.368 20.883 3.017 148.543
18 United Kingdom Джордж Расселл 1        
19 Canada Николя Латифи 1        
20 United Kingdom Льюис Хэмилтон 3        
Полные результаты
Марко: Mercedes проигрывает Red Bull только в одном повороте

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Иван Матушкин

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