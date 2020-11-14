Ферстаппен и Леклер опять стали лучшими на тренировке в Турции. Хэмилтон – последний
Red Bull и Ferrari продолжают доминировать на мокрой и скользкой стамбульской трассе
Третья тренировка Гран При Турции получилась не менее странной, чем две предыдущие. Из-за дождя только трое пилотов проехали более десяти кругов, а Льюис Хэмилтон вообще не установил никакого времени.
Лучший результат, как и вчера, показал Макс Ферстаппен на Red Bull. У своего ближайшего преследователя, Шарля Леклера, голландец выиграл почти секунду. Леклер, в свою очередь, на шесть десятых опередил замкнувшего тройку Алекса Элбона.
В первую десятку также попали Эстебан Окон, Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Серхио Перес, Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл.
Льюис Хэмилтон лишь дважды появился на трассе и использовал только дождевые шины, не успев опробовать промежуточную резину. В итоге никакого времени лидер чемпионата не установил.
Россиянин Даниил Квят закончил сессию с 17-м временем, став худшим из тех, кто показал хоть какой-то результат.
Из-за мокрой и скользкой трассы пилоты многократного вылетали с трассы, но не довели дело до серьезных аварий. При этом Шарль Леклер и Эстебан Окон умудрились столкнуться друг с другом.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Макс Ферстаппен
|6
|1'48.485
|177.137
|2
|Шарль Леклер
|9
|1'49.430
|0.945
|0.945
|175.608
|3
|Александр Элбон
|5
|1'50.059
|1.574
|0.629
|174.604
|4
|Эстебан Окон
|9
|1'53.897
|5.412
|3.838
|168.720
|5
|Ландо Норрис
|7
|1'53.995
|5.510
|0.098
|168.575
|6
|Себастьян Феттель
|14
|1'54.490
|6.005
|0.495
|167.846
|7
|Серхио Перес
|6
|1'55.577
|7.092
|1.087
|166.268
|8
|Валттери Боттас
|4
|1'55.666
|7.181
|0.089
|166.140
|9
|Кевин Магнуссен
|4
|1'55.878
|7.393
|0.212
|165.836
|10
|Лэнс Стролл
|5
|1'56.824
|8.339
|0.946
|164.493
|11
|Даниэль Риккардо
|6
|1'58.475
|9.990
|1.651
|162.201
|12
|Карлос Сайнс
|7
|1'59.548
|11.063
|1.073
|160.745
|13
|Антонио Джовинацци
|10
|2'02.325
|13.840
|2.777
|157.096
|14
|Пьер Гасли
|7
|2'02.473
|13.988
|0.148
|156.906
|15
|Ромен Грожан
|5
|2'04.748
|16.263
|2.275
|154.044
|16
|Кими Райкконен
|12
|2'06.351
|17.866
|1.603
|152.090
|17
|Даниил Квят
|8
|2'09.368
|20.883
|3.017
|148.543
|18
|Джордж Расселл
|1
|19
|Николя Латифи
|1
|20
|Льюис Хэмилтон
|3
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Автор
|Иван Матушкин