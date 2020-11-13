Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Турции / Отчет о тренировке

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

Поделились
Комментарии
Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле
Автор:
, Ответственный редактор

Во второй тренировке скорости на «Истанбул-праке» ощутимо выросли, но пилот Red Bull сохранил преимущество над соперниками

После утренней сессии, когда пилотам приходилось сражаться с почти полным отсутствием сцепления, участники Гран При Турции смогли приступить к более продуктивной работе. Время круга упало на семь секунд, а на машинах появились слики Soft.

Однако автором лучшего результата, как и утром, остался Макс Ферстаппен. Голландец проехал свой лучший круг за 1:28.330 – примечательно, что команды оперативно скорректировали свои программы и во второй тренировке уделили больше обычного времени поиску скорости, а к длинным сериям перешли лишь в самом конце.

Вторым день завершил Шарль Леклер из Ferrari (+0,401), лишь следом в протоколе расположились пилоты Mercedes, причем Валттери Боттас во второй раз опередил Льюиса Хэмилтона. 

Алекс Элбон стал первым из тех, кто проиграл лидеру более секунды, следом за пилотом Red Bull тренировку закончили представители AlphaTauri. Даниил Квят вновь не избежал разворота, но выиграл у Пьера Гасли четверть секунды. 

Себастьян Феттель испортил один из своих комплектов шин жесткой блокировкой и в итоге показал восьмую скорость. 

 

Погода по ходу заездов оставалась довольно прохладной, температура асфальте не превышала 21 градуса, причем постепенно снижалась по ходу заездов.  Это привело к значительному количеству разворотов. 

 

Однако тренировка обошлась без серьезных происшествий и поломок, все ее участники проехали более 30 кругов, лидером по пройденной дистанции оказался дебютант «Истанбул-парка» Леклер, пересекавший линию финиша 44 раза.

Результаты второй тренировки Гран При Турции

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 37 1'28.330    
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 45 1'28.731 0.401 0.401
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 43 1'28.905 0.575 0.174
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 39 1'29.180 0.850 0.275
5 Thailand Александр Элбон Honda 42 1'29.363 1.033 0.183
6 Russian Federation Даниил Квят Honda 43 1'29.689 1.359 0.326
7 France Пьер Гасли Honda 43 1'29.944 1.614 0.255
8 Germany Себастьян Феттель Ferrari 41 1'30.022 1.692 0.078
9 Canada Лэнс Стролл Mercedes 38 1'30.297 1.967 0.275
10 United Kingdom Ландо Норрис Renault 39 1'30.907 2.577 0.610
11 Mexico Серхио Перес Mercedes 38 1'31.104 2.774 0.197
12 France Эстебан Окон Renault 36 1'31.380 3.050 0.276
13 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 39 1'31.493 3.163 0.113
14 Spain Карлос Сайнс Renault 40 1'31.498 3.168 0.005
15 Australia Даниэль Риккардо Renault 35 1'31.660 3.330 0.162
16 Finland Кими Райкконен Ferrari 43 1'31.932 3.602 0.272
17 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 39 1'32.302 3.972 0.370
18 France Ромен Грожан Ferrari 33 1'32.570 4.240 0.268
19 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 37 1'32.807 4.477 0.237
20 Canada Николя Латифи Mercedes 40 1'33.488 5.158 0.681
Полные результаты

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

Предыдущая новость

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

Следующая новость

Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января

Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

Red Bull попросила Honda подготовить мотор-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull попросила Honda подготовить мотор-2022

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом

Самое важное:

Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

2
Формула 1

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

50min
3
Формула 1

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле

4
Формула 1

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

5
Формула 1

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

Самое важное:

Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января
Формула 1

Алонсо решил выгнать Renault на работу 1 января

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле
Формула 1

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе
Формула 1

Мазепин-старший против продажи Force India: суд начнется на следующей неделе

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле
Формула 1

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле

Норрис: Победы Хэмилтона делают Ф1 скучной
Формула 1

Норрис: Победы Хэмилтона делают Ф1 скучной

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.