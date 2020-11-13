После утренней сессии, когда пилотам приходилось сражаться с почти полным отсутствием сцепления, участники Гран При Турции смогли приступить к более продуктивной работе. Время круга упало на семь секунд, а на машинах появились слики Soft.

Однако автором лучшего результата, как и утром, остался Макс Ферстаппен. Голландец проехал свой лучший круг за 1:28.330 – примечательно, что команды оперативно скорректировали свои программы и во второй тренировке уделили больше обычного времени поиску скорости, а к длинным сериям перешли лишь в самом конце.

Вторым день завершил Шарль Леклер из Ferrari (+0,401), лишь следом в протоколе расположились пилоты Mercedes, причем Валттери Боттас во второй раз опередил Льюиса Хэмилтона.

Алекс Элбон стал первым из тех, кто проиграл лидеру более секунды, следом за пилотом Red Bull тренировку закончили представители AlphaTauri. Даниил Квят вновь не избежал разворота, но выиграл у Пьера Гасли четверть секунды.

Себастьян Феттель испортил один из своих комплектов шин жесткой блокировкой и в итоге показал восьмую скорость.

Погода по ходу заездов оставалась довольно прохладной, температура асфальте не превышала 21 градуса, причем постепенно снижалась по ходу заездов. Это привело к значительному количеству разворотов.

Однако тренировка обошлась без серьезных происшествий и поломок, все ее участники проехали более 30 кругов, лидером по пройденной дистанции оказался дебютант «Истанбул-парка» Леклер, пересекавший линию финиша 44 раза.

Результаты второй тренировки Гран При Турции