Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в Монце, выиграл Риккардо

Главным событием уик-энда в Монце – а возможно, и всего сезона-2021 – стал 26-й круг, когда Льюис Хэмилтон выехал их боксов после пит-стопа и оказался бок о бок с Максом Ферстаппеном, которого чуть ранее задержала долгая остановка в боксах.

На первом круге гонки пилоты уже сошлись в споре за позицию во второй «эске», но там все закончилось лишь контактом колесами.

Но на 26-м круге никто захотел уступать в первой «эске». Red Bull голландца, который был снаружи, подбросило на поребрике. Машина, взлетев вверх, приземлилась сверху на Mercedes семикратного чемпиона. После этого автомобили по инерции выехали в гравий и остановились.

Судьи пообещали разобрать этот эпизод после завершения гонки. В нынешнем сезоне это второе столкновение Ферстаппена и Хэмилтона после Сильверстоуна – и первое, когда все закончилось двойным сходом.

Стоит отметить, что на момент аварии Макс и Льюис уже находились позади пары гонщиков McLaren. Даниэль Риккардо отлично стартовал и остался впереди после единственного пит-стопа.

Ландо Норрис, напротив, пропустил на первых метрах Хэмилтона, но воспользовался их стычкой с Ферстаппеном и вернулся на третье место. Позже он все же пропустил Льюиса на трассе, однако вновь оказался впереди после их визитов в боксы, где у Mercedes была небольшая заминка.

После рестарта команда McLaren велела Риккардо и Норрису, которые занимали две первые позиции, просто добраться до финиша без борьбы между собой. Для нее это первая победа с 2012 года и первый дубль с 2010-го.

Для Риккардо победа стала восьмой в карьере и первой после ухода из Red Bull в конце 2018 года. Вдобавок, он заработал бонус за лучшее время круга. Болельщики также признали Даниэля гонщиком дня.

Третьим стал победитель спринта Валттери Боттас, начинавший гонку последним из-за замены мотора. Формально он пересек линию финиша позади Серхио Переса из Red Bull, но тот еще ранее заработал 5-секундный штраф за срезку поворота при обгоне Шарля Леклера.

В итоге мексиканец потерял две позиции и остался только пятым после гонки, в которой также вынужден был прорываться и много обгонять.

Для Ferrari домашняя гонка закончилась четвертой и шестой позициями – оба гонщика на алых машинах в этот день ничего не смогли противопоставить по скорости соперникам из McLaren, Red Bull и Mercedes.

Карлос Санс и вовсе едва не выбыл из борьбы на первом круге после контакта с Alfa Romeo Антонио Джовинацци.

Лэнс Стролл стал сильнейшим в средней группе пелотона, закрепив хороший результат спринта. Очки в Монце заработали и оба гонщика Alpine, между которыми финишировал Джордж Расселл.

Для британца из Williams это уже третьи заработанные очки в четырех Гран При.

Россиянин Никита Мазепин сошел из-за поломки, но еще до этого заработал штраф за очередное столкновение со своим партнером по Haas Миком Шумахером.

Для команды AlphaTauri гонка по сути и не началась: Юки Цунода не стартовал из-за неполадок с гидравликой тормозов, Пьер Гасли, чью машину восстановили после субботней аварии, проехал пару кругов и сошел с жалобами на переднюю подвеску.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Монце.

Результаты Гран При Италии