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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о гонке

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в Монце, выиграл Риккардо

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, Ответственный редактор

Гран При Италии ознаменовался аварией двух главных фаворитов нынешнего сезона Ф1, гонка принесла дубль команде McLaren

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в Монце, выиграл Риккардо

Главным событием уик-энда в Монце – а возможно, и всего сезона-2021 – стал 26-й круг, когда Льюис Хэмилтон выехал их боксов после пит-стопа и оказался бок о бок с Максом Ферстаппеном, которого чуть ранее задержала долгая остановка в боксах.  

На первом круге гонки пилоты уже сошлись в споре за позицию во второй «эске», но там все закончилось лишь контактом колесами. 

Но на 26-м круге никто захотел уступать в первой «эске». Red Bull голландца, который был снаружи, подбросило на поребрике. Машина, взлетев вверх, приземлилась сверху на Mercedes семикратного чемпиона. После этого автомобили по инерции выехали в гравий и остановились. 

Судьи пообещали разобрать этот эпизод после завершения гонки. В нынешнем сезоне это второе столкновение Ферстаппена и Хэмилтона после Сильверстоуна – и первое, когда все закончилось двойным сходом.

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Стоит отметить, что на момент аварии Макс и Льюис уже находились позади пары гонщиков McLaren. Даниэль Риккардо отлично стартовал и остался впереди после единственного пит-стопа.

Ландо Норрис, напротив, пропустил на первых метрах Хэмилтона, но воспользовался их стычкой с Ферстаппеном и вернулся на третье место. Позже он все же пропустил Льюиса на трассе, однако вновь оказался впереди после их визитов в боксы, где у Mercedes была небольшая заминка.

После рестарта команда McLaren велела Риккардо и Норрису, которые занимали две первые позиции, просто добраться до финиша без борьбы между собой. Для нее это первая победа с 2012 года и первый дубль с 2010-го.

Для Риккардо победа стала восьмой в карьере и первой после ухода из Red Bull в конце 2018 года. Вдобавок, он заработал бонус за лучшее время круга. Болельщики также признали Даниэля гонщиком дня.

Третьим стал победитель спринта Валттери Боттас, начинавший гонку последним из-за замены мотора. Формально он пересек линию финиша позади Серхио Переса из Red Bull, но тот еще ранее заработал 5-секундный штраф за срезку поворота при обгоне Шарля Леклера. 

В итоге мексиканец потерял две позиции и остался только пятым после гонки, в которой также вынужден был прорываться и много обгонять.

Для Ferrari домашняя гонка закончилась четвертой и шестой позициями – оба гонщика на алых машинах в этот день ничего не смогли противопоставить по скорости соперникам из McLaren, Red Bull и Mercedes.

Карлос Санс и вовсе едва не выбыл из борьбы на первом круге после контакта с Alfa Romeo Антонио Джовинацци. 

 

Лэнс Стролл стал сильнейшим в средней группе пелотона, закрепив хороший результат спринта. Очки в Монце заработали и оба гонщика Alpine, между которыми финишировал Джордж Расселл.

Для британца из Williams это уже третьи заработанные очки в четырех Гран При.

Россиянин Никита Мазепин сошел из-за поломки, но еще до этого заработал штраф за очередное столкновение со своим партнером по Haas Миком Шумахером.

 

Для команды AlphaTauri гонка по сути и не началась: Юки Цунода не стартовал из-за неполадок с гидравликой тормозов, Пьер Гасли, чью машину восстановили после субботней аварии, проехал пару кругов и сошел с жалобами на переднюю подвеску. 

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Монце. 

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Результаты Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes -  
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1.747 1.747
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 4.921 4.921
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 7.309 7.309
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 8.723 8.723
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 10.535 10.535
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 15.804 15.804
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 17.201 17.201
9 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 19.742 19.742
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 20.868 20.868
11 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 23.743 23.743
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24.621 24.621
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 27.216 27.216
14 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 29.769 29.769
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 51.088 51.088
  Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari    
  United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes    
  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda    
  France Пьер Гасли AlphaTauri Honda    
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda    
Полные результаты

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