Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в Монце, выиграл Риккардо
Гран При Италии ознаменовался аварией двух главных фаворитов нынешнего сезона Ф1, гонка принесла дубль команде McLaren
Главным событием уик-энда в Монце – а возможно, и всего сезона-2021 – стал 26-й круг, когда Льюис Хэмилтон выехал их боксов после пит-стопа и оказался бок о бок с Максом Ферстаппеном, которого чуть ранее задержала долгая остановка в боксах.
На первом круге гонки пилоты уже сошлись в споре за позицию во второй «эске», но там все закончилось лишь контактом колесами.
Но на 26-м круге никто захотел уступать в первой «эске». Red Bull голландца, который был снаружи, подбросило на поребрике. Машина, взлетев вверх, приземлилась сверху на Mercedes семикратного чемпиона. После этого автомобили по инерции выехали в гравий и остановились.
Судьи пообещали разобрать этот эпизод после завершения гонки. В нынешнем сезоне это второе столкновение Ферстаппена и Хэмилтона после Сильверстоуна – и первое, когда все закончилось двойным сходом.
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Стоит отметить, что на момент аварии Макс и Льюис уже находились позади пары гонщиков McLaren. Даниэль Риккардо отлично стартовал и остался впереди после единственного пит-стопа.
Ландо Норрис, напротив, пропустил на первых метрах Хэмилтона, но воспользовался их стычкой с Ферстаппеном и вернулся на третье место. Позже он все же пропустил Льюиса на трассе, однако вновь оказался впереди после их визитов в боксы, где у Mercedes была небольшая заминка.
После рестарта команда McLaren велела Риккардо и Норрису, которые занимали две первые позиции, просто добраться до финиша без борьбы между собой. Для нее это первая победа с 2012 года и первый дубль с 2010-го.
Для Риккардо победа стала восьмой в карьере и первой после ухода из Red Bull в конце 2018 года. Вдобавок, он заработал бонус за лучшее время круга. Болельщики также признали Даниэля гонщиком дня.
Третьим стал победитель спринта Валттери Боттас, начинавший гонку последним из-за замены мотора. Формально он пересек линию финиша позади Серхио Переса из Red Bull, но тот еще ранее заработал 5-секундный штраф за срезку поворота при обгоне Шарля Леклера.
В итоге мексиканец потерял две позиции и остался только пятым после гонки, в которой также вынужден был прорываться и много обгонять.
Для Ferrari домашняя гонка закончилась четвертой и шестой позициями – оба гонщика на алых машинах в этот день ничего не смогли противопоставить по скорости соперникам из McLaren, Red Bull и Mercedes.
Карлос Санс и вовсе едва не выбыл из борьбы на первом круге после контакта с Alfa Romeo Антонио Джовинацци.
Лэнс Стролл стал сильнейшим в средней группе пелотона, закрепив хороший результат спринта. Очки в Монце заработали и оба гонщика Alpine, между которыми финишировал Джордж Расселл.
Для британца из Williams это уже третьи заработанные очки в четырех Гран При.
Россиянин Никита Мазепин сошел из-за поломки, но еще до этого заработал штраф за очередное столкновение со своим партнером по Haas Миком Шумахером.
Для команды AlphaTauri гонка по сути и не началась: Юки Цунода не стартовал из-за неполадок с гидравликой тормозов, Пьер Гасли, чью машину восстановили после субботней аварии, проехал пару кругов и сошел с жалобами на переднюю подвеску.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Монце.
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Результаты Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|-
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1.747
|1.747
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|4.921
|4.921
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|7.309
|7.309
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|8.723
|8.723
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|10.535
|10.535
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|15.804
|15.804
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|17.201
|17.201
|9
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|19.742
|19.742
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|20.868
|20.868
|11
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|23.743
|23.743
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24.621
|24.621
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27.216
|27.216
|14
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29.769
|29.769
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|51.088
|51.088
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|Полные результаты
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