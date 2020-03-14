Ферстаппен и Элбон устроили собственную гонку в Австралии. На тележках с мотором
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14 мар. 2020 г., 11:58
Первая гонка-2020 с участием пилотов Red Bull все-таки прошла в Мельбурне. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон провели соревнование на моторизированных тележках. Кубком за победу оказались вьетнамки (предположительно пластиковые или металлические) на подносе. Призом за второе место стала шляпа, украшенная зубами. Кто выиграл в противостоянии партнеров по команде, смотрите на видео (вверху)
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
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|Гонка
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
Ферстаппен и Элбон устроили собственную гонку в Австралии. На тележках с мотором
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