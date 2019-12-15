Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером

По ходу сезона-2019 Макс Ферстаппен и Шарль Леклер несколько раз вели жесткую борьбу на трассе, порой доходившую до контакта. Голландец не считает, что это помешало бы пилотам выступать в одной команде, но не верит, что такой расклад возможен.

«Я об этом вообще не думаю, – цитирует Ферстаппена Ziggo Sport. – Леклер на это все равно никак не влияет, так что какая разница. В любом случае, не думаю, что это [выступление за одну команду] случится. Мне кажется, не надо давать двум потенциальным первым номерам выступать в одной команде»

В то же время, Ферстаппен не исключил вероятности совместного выступления с Льюисом Хэмилтоном за Mercedes: «Кто знает? Сейчас я об этом особо не думаю. Но в конечном итоге важно то, что думает команда. И я, и Льюис можем размышлять, но решение за командой».

Контракт Ферстаппена с Red Bull истекает в 2020 году. По слухам, Mercedes хотела бы переманить пилота. Ранее им также интересовалась Ferrari, но боссы итальянской команды отвергли возможность такого перехода из-за обвинений в жульничестве со стороны Макса.