Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Третья гонка через
00 Часов
:
50 Минут
:
55 Секунд
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером

Поделились
Комментарии
Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером
Автор:
, редактор
15 дек. 2019 г., 10:54

Лидер Red Bull считает, что смог бы ужиться в одной команде с шестикратным чемпионом мира, но не с молодым пилотом Ferrari.

По ходу сезона-2019 Макс Ферстаппен и Шарль Леклер несколько раз вели жесткую борьбу на трассе, порой доходившую до контакта. Голландец не считает, что это помешало бы пилотам выступать в одной команде, но не верит, что такой расклад возможен.

«Я об этом вообще не думаю, – цитирует Ферстаппена Ziggo Sport. – Леклер на это все равно никак не влияет, так что какая разница. В любом случае, не думаю, что это [выступление за одну команду] случится. Мне кажется, не надо давать двум потенциальным первым номерам выступать в одной команде»

В то же время, Ферстаппен не исключил вероятности совместного выступления с Льюисом Хэмилтоном за Mercedes: «Кто знает? Сейчас я об этом особо не думаю. Но в конечном итоге важно то, что думает команда. И я, и Льюис можем размышлять, но решение за командой».

Контракт Ферстаппена с Red Bull истекает в 2020 году. По слухам, Mercedes хотела бы переманить пилота. Ранее им также интересовалась Ferrari, но боссы итальянской команды отвергли возможность такого перехода из-за обвинений в жульничестве со стороны Макса.

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов

Предыдущая новость

Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

2
Формула 1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

3
Формула 1

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером

24мин
4
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

5
Формула 1

Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером
F1

Ферстаппен готов выступать с Хэмилтоном, но не с Леклером

Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов
F1

Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari
F1

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

Риккардо рассказал, чему научил Ферстаппена
F1

Риккардо рассказал, чему научил Ферстаппена

Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком
F1

Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.