Ферстаппен: Год назад в Бразилии я искупил отцовские грехи

Макс Ферстаппен стартует с поула в Гран При Бразилии и, разумеется, намерен бороться за победу. В прошлом году он также возглавлял гонку – до тех пор, пока не столкнулся с Эстебаном Оконом. Окон был круговым и пытался вернуться в один круг с лидерами, однако из-за контакта обе машины развернуло.

Ферстаппен сумел продолжить гонку, но пропустил вперед Льюиса Хэмилтона и на финише стал только вторым. После Гран При этот инцидент вызвал вал взаимных обвинений. Однако к настоящему моменту, похоже, никакой злости на Окона у пилота Red Bull не осталось.

«Честно сказать, теперь мне это кажется смешным, – сказал Ферстаппен в Бразилии в эфире телеканала Sky F1. – Мне теперь кажется, что тогдашняя авария была кармическим наказанием за поступок моего отца. Но теперь моя карма очищена».

Инцидент, который упомянул Макс Ферстаппен, произошел в Бразилии в 2001 году. Тогда дебютировавший в чемпионате мира и впервые лидировавший в гонке Ф1 Хуан-Пабло Монтойя обгонял на круг Йоса Ферстаппена. Машины столкнулись, и Монтойя сошел с дистанции.

«Мой отец тогда вынес лидера, когда его самого обгоняли на круг и тем самым испортил нашей семье карму. Вот потому год назад это ко мне вернулось. Но кто знает, может, на этот раз Ферстаппенам повезет?» – с улыбкой сказал гонщик Red Bull.