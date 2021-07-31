Ферстаппен физически подготовился к Венгрии на симуляторе

Макс Ферстаппен попал в больницу после аварии на Гран При Великобритании. Хотя серьезных повреждений у пилота не обнаружили, его участие в Гран При Венгрии все равно вызывало сомнения.

Гонщик Red Bull рассказал, что проверял свою готовность на домашнем симуляторе, заезды на которым не так просты физически, как может показаться со стороны.

«Некоторые думают, что симулятор нельзя сравнить с реальной гонкой, но я сделал педали на домашнем симуляторе очень трудными для нажатия, – рассказал Ферстаппен. – Так я уже мог проверить, как справится мое колено и лодыжка. Так что уже на тренировках в Венгрии мне пришлось применять не намного больше силы, чем дома. Ощущения были нормальные, и с шеей все тоже в порядке».