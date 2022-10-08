Ферстаппен: Это я посоветовал де Врису позвонить Марко после Монцы

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Ранним субботним утром по ходу Гран При Японии команда AlphaTauri объявила, что прерывает сотрудничество с Пьером Гасли, который уходит в Alpine, и берет на его место Ника де Вриса.

Еще пару месяцев назад такой сценарий выглядел почти невероятным, но одного выступления Ника в Монце, где он подменял Алекса Элбоне, хватило для радикальных перемен на трансферном рынке.

В тот момент Alpine собиралась переманить Гасли из Фаэнцы, но там были готовы отпустить пилота только при наличии достойной замены. Изначально такой казался Колтон Херта из IndyCar, но ему не хватило баллов Суперлицензии.

Вариант с де Врисом оказался для AlphaTauri очень кстати – с его гонки в Монце до объявления о контракте прошел всего месяц.

Как оказалось, посильный вклад в этот процесс внес и Макс Ферстаппен. Об этом он рассказал репортерам на «Сузуке».

«После итальянской гонки мы обедали [с де Врисом], и я посоветовал ему просто взять и позвонить [Хельмуту Марко]. Никогда не знаешь, что получится, – объяснил голландец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Момент был самый подходящий.

В понедельник Хельмут все еще оставался под впечатлением от воскресной гонки. В итоге все сработало, и я очень рад за Ника».

Ник де Врис, тест-пилот и резервный гонщик Mercedes AMG Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Став чемпионом Ф1 в 2019 году, де Врис пробовал найти себя в марафонских гонках и Формуле Е, а также раздумывал о переходе в IndyCar.

В формуле 1 он оставался резервистом нескольких команд и появлялся за рулем в пятничных тренировках, но до Монце не считался серьезным претендентом на место в пелотоне.

«Хельмут такой человек: если ему кто-то понравился, он готов рискнуть и посадить человека за руль, – объяснил Ферстаппен. – В других командах, как мне кажутся, осторожничают куда больше.

Так что это отличная новость. Ведь мы [с де Врисом] по-прежнему отличные друзья».

Ник стал вторым голландцем в составе Toro Rosso/AlphaTauri после Макса – и 16-м гонщиком с 2006 года, когда Дитрих Матешиц выкупил бывшую Minardi и сделал «младшей» командой для Red Bull.

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