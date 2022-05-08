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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Ферстаппен: Это была гонка на выносливость

Победитель Гран При Майами признал, что физически гонка во Флориде его измотала

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Ферстаппен: Это была гонка на выносливость
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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен вышел в лидеры Гран При Майами, на девятом круге опередив Шарля Леклера на Ferrari и удержавшись впереди до самого клетчатого флага.

Эта победа казалась простой, однако после финиша голландец признался, что гонка сложилась очень напряженно с физической точки зрения.

«Это был физически очень тяжелый Гран При, – заявил Ферстаппен, как только вылез из своего болида. – Но мы справились и продержались до самого конца.

Я согласен, что эта гонка напоминала боксерский поединок, когда побеждает самый выносливый. Тем приятнее выиграть здесь. Отличное для нас воскресенье!».

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