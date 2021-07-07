Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

Макс Ферстаппен впервые в карьере захватил лидерство в Формуле 1 после Гран При Монако. И с тех пор уже пять Гран При удерживает первое место в чемпионате.

Более того, на трех последних этапах преимущество голландца неизменно нарастало. Уже после Гран При Штирии Льюис Хэмилтон усомнился в том, что сможет навязать Максу борьбу за титул. А после Австрии Ферстаппен оторвался еще дальше. Макс не просто лидирует в чемпионате – он доминирует. Причем так, как мы давно не видели.

Сильнейшее доминирование за 58 лет

В этом сезоне Ферстаппен выиграл пять этапов из девяти. При этом, должен был выиграть еще больше: в Бахрейне ему помешал нелегальный обгон на последних кругах, а в Баку чистой победы лишила лопнувшая шина.

Макс лидировал 403 круга из 575-ти, проведенных в этом сезоне. Это примерно 70% лидерства от всех кругов. За 71-летнюю историю Формулы 1 только один пилот по итогам сезона имел больший лидерства, чем сейчас у Ферстаппена – Джим Кларк в 1963 году.

На данный момент Макс лидирует уже 144 круга подряд. В последний раз подобное удавалось Себастьяну Феттелю в 2012 году. Тогда его серия составила 205 кругов.

Макс также доминирует в квалификациях: его средняя стартовая позиция в этом сезоне – 1,89. Для сравнения, у Хэмилтона – 2,56. При этом Макс за девять Гран При отыграл на старте три позиции, а вот Хэмилтон – ни одной.

По лучшим кругам Ферстаппен тоже ведет в борьбе с семикратным чемпионом – 5:3. Так что за пилотам Red Bull преимущество вообще по всем важным показателям. Причем такое, какое редко увидишь.

Хэмилтон так проигрывал лишь Росбергу

По итогам девяти Гран При Льюис Хэмилтон отстает от первого места в чемпионате на 32 очка. В последний раз такой дефицит был у Льюиса осенью 2016 года, после Гран При Японии.

Тогда чемпион так «горел» своему напарнику по Mercedes Нико Росбергу. Закончилось все последним, на данный момент, поражением Льюиса в чемпионате. Пять лет Хэмилтон ни от кого настолько не отставал.