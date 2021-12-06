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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ферстаппен: Для меня это больше не Формула 1

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Лидер чемпионата удивился решениям судей на Гран При Саудовской Аравии

Ферстаппен: Для меня это больше не Формула 1

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал вторым в Гран При Саудовской Аравии и дважды получил от судей штрафы. Первый раз он был наказан пяти секундами за то, что обороняясь от Льюиса Хэмилтона выехал за белую линию, обозначающую границу трассы.

Второе наказание в десять секунд он получил уже после гонки за то, что резким торможением спровоцировал легкое столкновение с Хэмилтоном. На его итоговую позицию этот штраф не повлиял: Ферстаппен остался вторым.

Еще не зная о втором штрафе, Ферстаппен весьма жестко выразил свое недовольство судейством.

«Я не считаю этот пятисекундный штраф заслуженным, но мне не хотелось бы об этом много говорить, – сказал голландец. – Это не заслуживает моих слов. Мы оба выехали за пределы трассы, но штраф получил только я. В Бразилии это посчитали допустимым, а здесь я внезапно получаю за то же самое штраф.

К счастью, болельщики прекрасно понимают, какими должны быть гонки. В то, что случилось сегодня, мне трудно поверить. Я просто сражался на трассе, но сегодня в спорте больше зависит от штрафов, чем от скорости. Для меня это больше не Формула 1».

Несмотря на поражение в Джидде и два штрафа от судей, болельщики признали именно Ферстаппена гонщиком дня.

 
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