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Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Для меня чемпионат закончен

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Комментарии
Ферстаппен: Для меня чемпионат закончен
Автор:
, редактор

Макс больше не верит в свои шансы

После схода на Гран При Тосканы Макс Ферстаппен на 80 очков отстал от Льюиса Хэмилтона в личном зачете Формулы 1. Несмотря на то, что из 17 этапов сезона прошло только девять, пилот Red Bull уверен, что уже не борется за титул.

«Лично для меня все закончено, – сказал Ферстаппен в эфире канала ORF. – Когда ты так сильно отстаешь и ты настолько медленнее, то уже ничего не поделать. Мы все еще хотим побеждать на каждом этапе. Но чемпионат закончен.

Я принял, что этот сезон пошел не так, как должен был. Надеюсь, в следующем году мы будем ближе к Mercedes. Не думаю, что мы их победим, из-за коронавируса машину сильно не изменишь. Надеюсь, в 2022-м, при новых правилах мы возьмем иное направление».

Ферстаппен также заверил, что ему безразлично, кто будет его напарником в 2021 году, и что в опытном партнере он не нуждается: «Я всех их превзойду. Может, в первый год мне и нужен был опытный напарник. Но теперь я сам хорошо понимаю, что надо делать. Не важно, кто сидит рядом со мной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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