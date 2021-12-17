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Формула 1 Новости

Ферстаппен дал совет Латифи: Выключи телефон и наслаждайся

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Чемпион Формулы 1 посоветовал гонщику Williams хорошо отдохнуть

Ферстаппен дал совет Латифи: Выключи телефон и наслаждайся

Николя Латифи неожиданно стал ключевым участником Гран При Абу-Даби, когда на 50-м для себя круге, после борьбы с Миком Шумахером, потерял контроль над болидом и врезался в отбойник.

Из-за этого на трассе появился автомобиль безопасности, что позволило Максу Ферстаппену поставить свежие шины и сократить отрыв от лидировавшего Льюиса Хэмилтона. После рестарта, когда в гонке оставался всего один круг, Ферстаппен на свежей резине обогнал Хэмилтона, выиграл гонку, а вместе с тем и чемпионский титул.

Сам Латифи после финиша извинился перед всеми, кто так или иначе пострадал из-за его аварии, и заявил, что не знал и не мог знать о том, что происходит у лидеров. Он дал ясно понять, что никакого умысла повлиять на исход чемпионата у него не было, и сожалеет, что невольно оказался к этому причастен.

Когда о Латифи спросили самого Ферстаппена, он дал совет канадскому гонщику избегать общения с кем-либо по поводу того инцидента.

«Если он умный парень, то выключит свой телефон и проигнорирует все вопросы, – цитирует Ферстаппена голландское издание De Telegraaf. – Я лично желаю Николя наслаждаться зимними каникулами и вернуться в следующем году в гонки с новыми силами».

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