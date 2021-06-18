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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Ферстаппен дал прогноз на борьбу с Mercedes во Франции

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После лучшего времени дня Макса беспокоит ветер

Ферстаппен дал прогноз на борьбу с Mercedes во Франции

Макс Ферстаппен завершил первый день Гран При Франции с лучшим временем, хотя на первой тренировке остался третьим. Голландец рассказал, что улучшение произошло по ходу второй практики.

«Мы сильно прибавили по ходу сессии, – сказал Ферстаппен. – На первой тренировке я был не всем доволен. Вторая тоже началась не восхитительно, но на втором комплекте шин ощущения стали заметно лучше. Но на этой ветренной трассе все равно трудно собрать идеальный круг. Но в целом кажется, что завтра мы будем боеспособны».

Ферстаппен также подробнее остановился на теме ветра: «На одном круге кажется, что все в порядке, а на другом ветер усиливается. Так что трудно рассчитать скорость для середины поворота. Но с этим сталкиваются все, так что и мы попытаемся найти хорошее решение».

Кроме того, Макс дал прогноз на борьбу с Mercedes: «Сегодня все было хорошо, но не знаешь, как все изменится за ночь. На длинных отрезках они смотрелись хорошо, так что я жду плотной и непростой борьбы».

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