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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Ферстаппен: Быть впереди всегда легче

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Ферстаппен: Быть впереди всегда легче
Автор:
, Редактор

По словам победителя Гран При Абу-Даби, никакого прессинга со стороны соперников он ни разу не почувствовал

Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран При Абу-Даби. Он стартовал с подиума, удержал лидерство и ни разу не уступил позицию до самого финиша.

Ферстаппен почти всю гонку претендовал на то, чтобы взять «Большой шлем», однако на последнем круге лучшее время у него отобрал Даниэль Риккардо. Тем не менее, сразу после финиша гонщик Red Bull не нашел ни одного повода для жалобы.

«Главное, что мне удался старт и я удержал лидерство, – сказал Ферстаппен. – Вчера и сегодня наша машина действительно была быстрее. Так что я правда наслаждался пилотированием. Команда сработала отлично, мы не допустили ошибок. Благодаря отрыву от соперников, для меня не составляло большого труда контролировать состояние шин, тем более, что баланс машины был отличным.

Конечно, в конце мне пришлось прорываться через круговых, но других сложностей в гонке не возникало».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

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