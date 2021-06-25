Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли

Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Штирии. Голландец был быстрее всех и в первой половине практики, когда пилоты использовали шины Hard или Medium, и позже, когда все гонщики переобулись в покрышки Soft. Именно на мягкой резине и были показаны лучшие результаты. В том числе Пьером Гасли, который со 2-м временем и отставанием от Ферстаппена всего в четверть секунды стал автором главного сюрприза сессии.

При этом лучшие времена на двух секторах трассы из трех показал Валттери Боттас (на третьем секторе самым быстрым стал Ферстаппен).

Абсолютное большинство пилотов по ходу практики опробовали мягкие шины и один из более жестких составов (исключением стали представители Aston Martin, поездившие на всех трех типах). При этом гонщики одной команды во всех 10-ти случаях использовали одну и ту же шинную комбинацию: для Red Bull, McLaren, Ferrari и Haas ей была Medium/Soft, для остальных (за исключением Aston Martin) – Hard/Soft.

Первую тренировку уик-энда пропустил Кими Райкконен: его за рулем одного из болидов Alfa Romeo подменил Роберт Кубица. Поляк стал автором первого инцидента по ходу практики, на первых кругах потеряв контроль над своим автомобилем.

Позже, примерно на середине сессии, на выходе из первого поворота закрутило Карлоса Сайнса: по словам испанца, в какой-то момент КПП на его Ferrari переключилась на нейтральную передачу – что и стало причиной инцидента.

Чуть раньше, в самом начале тренировки, пилот сообщил в боксы о «подвисании» акселератора – впрочем, эту проблему, судя по всему, удалось оперативно решить (Сайнс не стал заезжать в боксы и продолжил работу по исходной программе). Так или иначе, некоторые эксперты заподозрили, что на автомобиле испанского гонщика есть некая системная проблема с трансмиссией.

Среди допустивших заметные ошибки по ходу сессии был Серхио Перес: болид мексиканца занесло во время быстрого круга на мягких шинах – именно это и стало причиной, что в итоговом протоколе пилот Red Bull оказался во второй десятке.

Никита Мазепин показал последний результат, отстав от лучшего времени больше чем на 2 секунды, а от времени своего напарника Мика Шумахера – больше чем на полсекунды. Как и в случае с целым рядом других пилотов (среди которых были Хэмилтон и Ферстаппен), один из результатов россиянина был аннулирован за нарушение границ трассы в связке 9-го и 10-го поворотов.