Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже Следующая / Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B
Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли

Автор:
, Главный редактор

Мазепин оказался в компании Хэмилтона и Ферстаппена – среди пилотов, у которых один или несколько кругов судьи аннулировали за нарушение границ трассы

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли

Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Штирии. Голландец был быстрее всех и в первой половине практики, когда пилоты использовали шины Hard или Medium, и позже, когда все гонщики переобулись в покрышки Soft. Именно на мягкой резине и были показаны лучшие результаты. В том числе Пьером Гасли, который со 2-м временем и отставанием от Ферстаппена всего в четверть секунды стал автором главного сюрприза сессии.

При этом лучшие времена на двух секторах трассы из трех показал Валттери Боттас (на третьем секторе самым быстрым стал Ферстаппен).

 

Абсолютное большинство пилотов по ходу практики опробовали мягкие шины и один из более жестких составов (исключением стали представители Aston Martin, поездившие на всех трех типах). При этом гонщики одной команды во всех 10-ти случаях использовали одну и ту же шинную комбинацию: для Red Bull, McLaren, Ferrari и Haas ей была Medium/Soft, для остальных (за исключением Aston Martin) – Hard/Soft. 

Первую тренировку уик-энда пропустил Кими Райкконен: его за рулем одного из болидов Alfa Romeo подменил Роберт Кубица. Поляк стал автором первого инцидента по ходу практики, на первых кругах потеряв контроль над своим автомобилем.

Читайте также:

Позже, примерно на середине сессии, на выходе из первого поворота закрутило Карлоса Сайнса: по словам испанца, в какой-то момент КПП на его Ferrari переключилась на нейтральную передачу – что и стало причиной инцидента.

 

Чуть раньше, в самом начале тренировки, пилот сообщил в боксы о «подвисании» акселератора – впрочем, эту проблему, судя по всему, удалось оперативно решить (Сайнс не стал заезжать в боксы и продолжил работу по исходной программе). Так или иначе, некоторые эксперты заподозрили, что на автомобиле испанского гонщика есть некая системная проблема с трансмиссией.

Среди допустивших заметные ошибки по ходу сессии был Серхио Перес: болид мексиканца занесло во время быстрого круга на мягких шинах – именно это и стало причиной, что в итоговом протоколе пилот Red Bull оказался во второй десятке.

Никита Мазепин показал последний результат, отстав от лучшего времени больше чем на 2 секунды, а от времени своего напарника Мика Шумахера – больше чем на полсекунды. Как и в случае с целым рядом других пилотов (среди которых были Хэмилтон и Ферстаппен), один из результатов россиянина был аннулирован за нарушение границ трассы в связке 9-го и 10-го поворотов.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 34    
2 France Пьер Гасли AlphaTauri 32 0.256 0.256
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 32 0.422 0.166
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 34 0.476 0.054
5 Japan Юки Цунода AlphaTauri 36 0.487 0.011
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 35 0.609 0.122
7 France Эстебан Окон Alpine 35 0.641 0.032
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 33 0.674 0.033
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 29 0.704 0.030
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 36 0.719 0.015
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari 33 0.720 0.001
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren 38 0.759 0.039
13 Mexico Серхио Перес Red Bull 33 0.786 0.027
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 32 0.798 0.012
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 31 0.938 0.140
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 35 0.951 0.013
17 Canada Николя Латифи Williams 31 1.270 0.319
18 Germany Мик Шумахер Haas 30 1.563 0.293
19 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 30 1.913 0.350
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 31 2.171 0.258
Полные результаты

Поделились
Комментарии
Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже

Предыдущая новость

Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже

Следующая новость

Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B

Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

1 ч
2
Формула 1

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли

1 ч
3
Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

2 ч
4
Формула 1

Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже

1 ч
5
Формула 1

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

48 мин
Самое важное:
Гасли про Переса: Я как минимум не хуже
Формула 1

Гасли про Переса: Я как минимум не хуже

6мин
Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло
Формула 1

Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло

10мин
«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды
Формула 1

«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды

13мин
Aston Martin переманила технического директора из Red Bull
Формула 1

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

48мин
«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло Гран При Штирии
Формула 1

Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло

Команды Росберга и Хэмилтона могут скоро приехать в Россию
Extreme E

Команды Росберга и Хэмилтона могут скоро приехать в Россию

Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы Ралли Кения
WRC

Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы

Самое читаемое Сегодня

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы
Формула 1 Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже
Формула 1 Формула 1

Mercedes готов пожертвовать Боттасом. Но позже

Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло
Формула 1 Формула 1

Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull
Формула 1 Формула 1

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B

Гасли про Переса: Я как минимум не хуже
Формула 1 Формула 1

Гасли про Переса: Я как минимум не хуже

Самое важное:

Гасли про Переса: Я как минимум не хуже
Формула 1 Формула 1

Гасли про Переса: Я как минимум не хуже

Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло
Формула 1 Формула 1

Red Bull снова сделала ставку на «победное» заднее крыло

«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды
Формула 1 Формула 1

«Мы серьезно поговорили». Марко объяснил скорость Цуноды

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull
Формула 1 Формула 1

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.