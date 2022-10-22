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Формула 1 / Гран При США Новости

Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull

Макс остался в американской квалификации третьим, но пообещал провести гонку так, чтобы Дитрих Матешиц мог бы им гордиться

Ферстаппен: Было сложно ехать после новости о смерти босса Red Bull
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Незадолго до старта квалификации на Гран При США стало известно, что ушел из жизни владелец команды Red Bull Racing Дитрих Матешиц. 

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что после этого ему было сложнее обычного бороться с соперниками. 

«Думаю, это очень печальная новость для любого из нас, – признался голландец, показавший третью скорость позади дуэта Ferrari. – Дитрих был важен не только для Red Bull, но и для всего спорта, а для меня – особенно. После того, что он сделал для моей карьеры и моей жизни, было особенно сложно. Печальный день. 

Разумеется, сегодня мы постарались сделать в квалификации все возможное, но, к сожалению, нам не хватило самой малости. Но гонка завтра. Мы очень постараемся выступить так, чтобы он мог нами гордиться». 

Макс добавил: «В гонках мы обычно чуть сильнее, чем в квалификациях. Завтра будет очень важно, чтобы шины как можно быстрее начали работать. Этот фактор вполне может стать решающим. Но как бы то ни было, мы ожидаем хорошую гонку».

Так как ставший вторым Шарль Леклер потеряет стартовые позиции из-за штрафа за замену мотора, Ферстаппен будет стартовать в гонке с первого ряда позади Карлоса Сайнса. Год назад именно Макс одержал победу в Остине. 

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Фото: Мануэль Гориа / Motorsport Images

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