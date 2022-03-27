Ферстаппен: Было непросто играть в игры с Леклером

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На последних кругах гонки Формулы 1 в Саудовской Аравии развернулась настоящая тактическая борьба между лидером заезда Шарлем Леклером и преследовавшим его Максом Ферстаппеном. Пилот Ferrari несколько раз пытался провернуть с Ферстаппеном тот же трюк, что в и Бахрейне, пропуская нидерландца вперед перед зоной DRS, а затем сразу же возвращая позицию обратно с открытым крылом. Однако эта тактика выгорела лишь однажды – затем действующий чемпион уже не купился на этот трюк.

За пару кругов до конца Ферстаппен все-таки смог отобрать лидерство у соперника: Red Bull выглядела гораздо быстрее на прямых. После конца заезда Макс признал, что сражаться с Леклером было довольно тяжело, но интересно.

«Это было непросто, но гонка была очень хорошей: мне понравилась наша борьба впереди, – отметил Ферстаппен. – По ходу заезда мы старались вести долгую игру. Ferrari была быстрее в поворотах, а мы – на прямых, шины при этом быстро изнашивались. Как вы могли заметить, под конец у меня было немного больше темпа, поэтому я просто пытался обойти его. Было непросто играть в игры с Шарлем в последнем повороте. В конце концов я вышел вперед, но эти желтые флаги и то факт, что он постоянно находился в зоне DRS позади меня... Было непросто. Очень рад, что мы наконец-то начали сезон».