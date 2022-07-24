Ферстаппен был готов проиграть Леклеру, останься тот на трассе

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Франции после того, как лидировавший с самого старта Шарль Леклер вылетел с трассы и разбил свою машину. Перед этим Ферстаппен с десяток кругов прессинговал соперника, но не сумев его обогнать, стал отставать, а затем провел ранний пит-стоп.

Отвечая на вопросы сразу после гонки Ферстаппен признал, что не был уверен в победе и согласился бы и на второе место как меньшее из зол в случае, если бы совершить обгон так и не удалось.

«Когда я увидел, как вылетел Шарль, я в первую очередь спросил, все ли с ним в порядке, – сказал голландец. – И только узнав, что он не пострадал, начал думать о том, что теперь лидирую.

В гонке у нас была скорость, на первых кругах я был достаточно быстрым, чтобы прессинговать, но все же мне не хватало скорости для обгона. Фактически, я предпринял только одну попытку, и она оказалась неудачной. Далее у меня стали уходить шины, и я понял, что в этот момент обогнать не смогу. Ну, а потом, мне повезло с Шарлем. Повторюсь, я рад, что он в порядке, и желаю ему всего лучшего.

Сложно сказать, как складывалась бы гонка дальше. Когда нет возможности для обгона, порой нужно проявить терпение. Иногда лучше выждать до самого финала и там попробовать провести атаку. А иногда и это не возможно. У нас впереди еще много гонок, и порой второе место не является трагедией.

Скоро в чемпионате будет перерыв, и нам нужно будет поработать над улучшением нашего темпа. Главной проблемой для нас является скорость на одном быстром круге, из-за чего мы проигрываем квалификации. Надеюсь, удастся это исправить».