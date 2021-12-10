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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о тренировке

Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в FP1 в Абу-Даби

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Всю тренировку гонщики топ-команд провели исключительно на мягких шинах

Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в FP1 в Абу-Даби

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время круга в первой тренировке на обновленной трассе в Абу-Даби. Он проехал круг за 1:25,009 секунды, опередив обоих гонщиков Mercedes и своего напарника Серхио Переса, который показал четвертое время.

В первой части тренировки Ферстаппен был быстрее Льюиса Хэмилтона более чем на 0,2 секунды, при этом он жаловался на то, что руль в его болиде стоит криво, что мешает управлению и просил команду это исправить.

В середине сессии лидеры поставили свежие шины Soft. Хэмилтон смог прибавить, но все равно уступил прежнему времени гонщика Red Bull 0,055 секунды. В ответ Ферстаппен вновь показал лучшее время, увеличив свое преимущество до 0,346 секунды.

Затем и Валттери Боттасу удалось перебить время своего напарника по Mercedes и занять вторую строчку. Хэмилтон попытался ответить и проехал лишь на 0,033 медленнее Ферстаппена, но его лучший круг не был засчитан из-за несоблюдения пределов трассы в 16-м повороте.

Кими Райкконен оказался первым гонщиком в этом сезоне, кого развернуло в Абу-Даби. К счастью, финн избежал столкновения с отбойниками. Остальные избежали разворотов, но часто в поворотах выезжали за пределы трассы. В частности оба гонщика Mercedes проезжали прямо на входе в седьмой поворот, ошибаясь при торможении. 

 

Российский гонщик Никита Мазепин, как и его напарник по Haas Мик Шумахер, большую часть тренировки проехал на шинах Medium. Из-за нехватки запчастей он получил болид, который в начале сезона команда посчитала бракованным, и уступил Шумахеру 0,6 секунды.

За руль болида Williams в этот раз сел не Джордж Расселл, а резервист команды Джейк Эйткен. Он смог на шесть тысячных превзойти напарника Расселла Николя Латифи.

 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'25.009  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'25.205 0.196
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'25.355 0.346
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'25.363 0.354
5 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'25.378 0.369
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'25.625 0.616
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'25.822 0.813
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'25.846 0.837
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'25.886 0.877
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'26.007 0.998
11 France Эстебан Окон Alpine 1'26.025 1.016
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'26.123 1.114
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'26.189 1.180
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'26.409 1.400
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'26.608 1.599
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'26.676 1.667
17 United Kingdom Джек Эйткен Williams 1'27.481 2.472
18 Canada Николя Латифи Williams 1'27.487 2.478
19 Germany Мик Шумахер Haas 1'27.698 2.689
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'28.305 3.296
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