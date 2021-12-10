Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в FP1 в Абу-Даби

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время круга в первой тренировке на обновленной трассе в Абу-Даби. Он проехал круг за 1:25,009 секунды, опередив обоих гонщиков Mercedes и своего напарника Серхио Переса, который показал четвертое время.

В первой части тренировки Ферстаппен был быстрее Льюиса Хэмилтона более чем на 0,2 секунды, при этом он жаловался на то, что руль в его болиде стоит криво, что мешает управлению и просил команду это исправить.

В середине сессии лидеры поставили свежие шины Soft. Хэмилтон смог прибавить, но все равно уступил прежнему времени гонщика Red Bull 0,055 секунды. В ответ Ферстаппен вновь показал лучшее время, увеличив свое преимущество до 0,346 секунды.

Затем и Валттери Боттасу удалось перебить время своего напарника по Mercedes и занять вторую строчку. Хэмилтон попытался ответить и проехал лишь на 0,033 медленнее Ферстаппена, но его лучший круг не был засчитан из-за несоблюдения пределов трассы в 16-м повороте.

Кими Райкконен оказался первым гонщиком в этом сезоне, кого развернуло в Абу-Даби. К счастью, финн избежал столкновения с отбойниками. Остальные избежали разворотов, но часто в поворотах выезжали за пределы трассы. В частности оба гонщика Mercedes проезжали прямо на входе в седьмой поворот, ошибаясь при торможении.

Российский гонщик Никита Мазепин, как и его напарник по Haas Мик Шумахер, большую часть тренировки проехал на шинах Medium. Из-за нехватки запчастей он получил болид, который в начале сезона команда посчитала бракованным, и уступил Шумахеру 0,6 секунды.

За руль болида Williams в этот раз сел не Джордж Расселл, а резервист команды Джейк Эйткен. Он смог на шесть тысячных превзойти напарника Расселла Николя Латифи.