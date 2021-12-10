Ферстаппен опередил пилотов Mercedes в FP1 в Абу-Даби
Всю тренировку гонщики топ-команд провели исключительно на мягких шинах
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время круга в первой тренировке на обновленной трассе в Абу-Даби. Он проехал круг за 1:25,009 секунды, опередив обоих гонщиков Mercedes и своего напарника Серхио Переса, который показал четвертое время.
В первой части тренировки Ферстаппен был быстрее Льюиса Хэмилтона более чем на 0,2 секунды, при этом он жаловался на то, что руль в его болиде стоит криво, что мешает управлению и просил команду это исправить.
В середине сессии лидеры поставили свежие шины Soft. Хэмилтон смог прибавить, но все равно уступил прежнему времени гонщика Red Bull 0,055 секунды. В ответ Ферстаппен вновь показал лучшее время, увеличив свое преимущество до 0,346 секунды.
Затем и Валттери Боттасу удалось перебить время своего напарника по Mercedes и занять вторую строчку. Хэмилтон попытался ответить и проехал лишь на 0,033 медленнее Ферстаппена, но его лучший круг не был засчитан из-за несоблюдения пределов трассы в 16-м повороте.
Кими Райкконен оказался первым гонщиком в этом сезоне, кого развернуло в Абу-Даби. К счастью, финн избежал столкновения с отбойниками. Остальные избежали разворотов, но часто в поворотах выезжали за пределы трассы. В частности оба гонщика Mercedes проезжали прямо на входе в седьмой поворот, ошибаясь при торможении.
Российский гонщик Никита Мазепин, как и его напарник по Haas Мик Шумахер, большую часть тренировки проехал на шинах Medium. Из-за нехватки запчастей он получил болид, который в начале сезона команда посчитала бракованным, и уступил Шумахеру 0,6 секунды.
За руль болида Williams в этот раз сел не Джордж Расселл, а резервист команды Джейк Эйткен. Он смог на шесть тысячных превзойти напарника Расселла Николя Латифи.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1'25.009
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'25.205
|0.196
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'25.355
|0.346
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|1'25.363
|0.354
|5
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1'25.378
|0.369
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1'25.625
|0.616
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1'25.822
|0.813
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'25.846
|0.837
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'25.886
|0.877
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1'26.007
|0.998
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|1'26.025
|1.016
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|1'26.123
|1.114
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1'26.189
|1.180
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1'26.409
|1.400
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1'26.608
|1.599
|16
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1'26.676
|1.667
|17
|Джек Эйткен
|Williams
|1'27.481
|2.472
|18
|Николя Латифи
|Williams
|1'27.487
|2.478
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|1'27.698
|2.689
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|1'28.305
|3.296
|Полные результаты
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