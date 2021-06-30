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Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

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Шпильберг принимает вторую гонку подряд, но мы ждем, что ее результаты будут сильно отличаться от первой

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

Рассел все-таки попадет в топ-10

Потому что когда-то это должно случиться. На первом австрийском этапе Джордж сделал все возможное: блестяще провел квалификацию, прекрасно стартовал и держал темп окружавших его Ferrari, Alpine и Aston Martin. Просто ему не повезло. 

Как говорится, не везет в смерти – повезет в любви, а не везет в Штирии – повезет в Австрии. У Расселла есть все для того, чтобы преуспеть на альпийском автодроме со второй попытки. Болид Williams явно заточен под трассы с обильными прямыми и быстрыми поворотами. А сам Джордж заточен под успех. Осталось лишь дождаться благосклонности ее благородия, госпожи удачи. 

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Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Ферстаппен не выиграет

У Макса есть все для третьей победы подряд: доминирующая машина, скорость на прямых, домашняя для команды трасса. Но еще у него есть отчаянные соперники, которым победу нужна кровь из носу. А также есть привычка Ферстаппена перегорать. 

Конечно, голландец стал более зрелым. Понятно, что Хэмилтон еще не сталкивался с таким психологическим ударом. Естественно, что Боттаса не берут в расчет. Но все же, закрыв глаза на логику, я бы предположил победу кого-то из дуэта Mercedes. 

Во-первых, Валттери был быстр и на Гран При Штирии. И если бы не нелепый штраф, кто знает, как бы сложилась гонка. Во-вторых, Льюис не стал рисковать со вторым пит-стопом, хотя мог бы. Семикратный чемпион предпочел набрать надежные 18 очков. Но с каждой гонкой приближается момент, когда ему станет нечего терять. И тогда начнется настоящий хаммертайм. Так почему бы не уже сейчас?

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Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Норрис возьмет подиум

Ландо любит Шпильберг. McLaren любит Шпильберг. А что еще надо? Ошибки лидеров! 

Именно их не хватило Норрису на прошлом этапе: он уверенно был лучшим из остальных, а на старте даже несколько кругов сдерживал Чеко Переса. Но финиш всех четверых пилотов топ-команд не оставил британцу шансов. 

Однако мало шансов, что второй раз подряд все лидеры доберутся до финиша, не получат штрафов, не побывают в гравии, и не совершат еще чего-то, бьющего по результату. И вот тут-то Норрис будет рядом. Отставание McLaren от подиума на первом австрийском этапе было меньше 30 секунд. И это при том, что Ландо просто ехал в одиночестве, не особо давя на газ. Так что любая оплошность кого-то из лидеров даст ему шанс. А оплошность наверняка будет.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari подберется к McLaren

Команда из Уокинга удерживает третье место в Кубке конструкторов благодаря уникальной стабильности Норриса. Но проблемы Дэна Риккардо сделали из McLaren однорукого бандита, которому тяжело будет справиться с Ferrari. 

Скудерия же, кажется, решила свои проблемы с износом резины. По крайней мере, в Штирии Карлос Сайнс берег покрышки чуть ли не лучше всех в пелотоне. Благодаря чему и забрался с 12-го места на шестое. Шарль Леклер и вовсе боролся бы с Норрисом, если бы не контакт с Пьером Гасли на старте. 

Расклад получается не слишком честный – двое на одного. И даже если Норрис вновь опередит обе красные машины, вдвоем те наберут больше очков. И еще сократят разрыв между Уокингом и Маранелло.

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Все, кроме первой тройки, станут круговыми

В прошлое воскресенье Ферстаппен умудрился обогнать на круг даже Ландо Норриса. Убереглась лишь первая четверка, да и то до Переса с Боттасом Максу оставалось меньше 20 секунд. Если и вторая гонка в Шпилберге обойдется без сейфти-кара, то наверняка круговыми станут вообще все, кроме обладателей подиума. Да и то – не факт.

Логика простая: от кого-то из топ-4 мы ждем ошибки, провала, схода, аварии... А все, кто не едет на Mercedes или Red Bull, наверняка станут жертвами лидера гонки. Выходит, что либо ты на подиуме, либо – круговой. 

Результаты выступлений пилотов Ф1 на Гран При в Шпильберге

Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 8 1 2 1 15
Валттери Боттас (Mercedes) 8 1 1 1 13,7
Макс Ферстаппен (Red Bull) 7 2 2 1 12,4
Ландо Норрис (McLaren) 3 0 0 3 11
Шарль Леклер (Ferrari) 4 1 0 2 9,5
Себастьян Феттель (Aston Martin) 8 3 0 2 7,25
Кими Райкконен (Alfa Romeo) 8 2 0 2 5,75
Серхио Перес (Red Bull) 8 1 0 6 4,75
Даниэль Риккардо (McLaren) 8 2 0 3 4,25
Эстебан Окон (Alpine) 4 1 0 6 4
Пьер Гасли (AlphaTauri) 4 0 0 7 3
Карлос Сайнс (Ferrari) 7 2 0 5 2,9
Фернандо Алонсо (Alpine) 5 3 0 5 2,8
Лэнс Стролл (Aston Martin) 4 1 0 7 2,25
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 3 0 0 9 1
Джордж Расселл (Williams) 3 1 0 16 0
Николя Латифи (Williams) 2 0 0 11 0
Никита Мазепин (Haas) 0        
Мик Шумахер (Haas) 0        
Юки Цунода (AlphaTauri) 0        
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