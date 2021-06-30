Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии
Шпильберг принимает вторую гонку подряд, но мы ждем, что ее результаты будут сильно отличаться от первой
Рассел все-таки попадет в топ-10
Потому что когда-то это должно случиться. На первом австрийском этапе Джордж сделал все возможное: блестяще провел квалификацию, прекрасно стартовал и держал темп окружавших его Ferrari, Alpine и Aston Martin. Просто ему не повезло.
Как говорится, не везет в смерти – повезет в любви, а не везет в Штирии – повезет в Австрии. У Расселла есть все для того, чтобы преуспеть на альпийском автодроме со второй попытки. Болид Williams явно заточен под трассы с обильными прямыми и быстрыми поворотами. А сам Джордж заточен под успех. Осталось лишь дождаться благосклонности ее благородия, госпожи удачи.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Ферстаппен не выиграет
У Макса есть все для третьей победы подряд: доминирующая машина, скорость на прямых, домашняя для команды трасса. Но еще у него есть отчаянные соперники, которым победу нужна кровь из носу. А также есть привычка Ферстаппена перегорать.
Конечно, голландец стал более зрелым. Понятно, что Хэмилтон еще не сталкивался с таким психологическим ударом. Естественно, что Боттаса не берут в расчет. Но все же, закрыв глаза на логику, я бы предположил победу кого-то из дуэта Mercedes.
Во-первых, Валттери был быстр и на Гран При Штирии. И если бы не нелепый штраф, кто знает, как бы сложилась гонка. Во-вторых, Льюис не стал рисковать со вторым пит-стопом, хотя мог бы. Семикратный чемпион предпочел набрать надежные 18 очков. Но с каждой гонкой приближается момент, когда ему станет нечего терять. И тогда начнется настоящий хаммертайм. Так почему бы не уже сейчас?
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Норрис возьмет подиум
Ландо любит Шпильберг. McLaren любит Шпильберг. А что еще надо? Ошибки лидеров!
Именно их не хватило Норрису на прошлом этапе: он уверенно был лучшим из остальных, а на старте даже несколько кругов сдерживал Чеко Переса. Но финиш всех четверых пилотов топ-команд не оставил британцу шансов.
Однако мало шансов, что второй раз подряд все лидеры доберутся до финиша, не получат штрафов, не побывают в гравии, и не совершат еще чего-то, бьющего по результату. И вот тут-то Норрис будет рядом. Отставание McLaren от подиума на первом австрийском этапе было меньше 30 секунд. И это при том, что Ландо просто ехал в одиночестве, не особо давя на газ. Так что любая оплошность кого-то из лидеров даст ему шанс. А оплошность наверняка будет.
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Ferrari подберется к McLaren
Команда из Уокинга удерживает третье место в Кубке конструкторов благодаря уникальной стабильности Норриса. Но проблемы Дэна Риккардо сделали из McLaren однорукого бандита, которому тяжело будет справиться с Ferrari.
Скудерия же, кажется, решила свои проблемы с износом резины. По крайней мере, в Штирии Карлос Сайнс берег покрышки чуть ли не лучше всех в пелотоне. Благодаря чему и забрался с 12-го места на шестое. Шарль Леклер и вовсе боролся бы с Норрисом, если бы не контакт с Пьером Гасли на старте.
Расклад получается не слишком честный – двое на одного. И даже если Норрис вновь опередит обе красные машины, вдвоем те наберут больше очков. И еще сократят разрыв между Уокингом и Маранелло.
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Все, кроме первой тройки, станут круговыми
В прошлое воскресенье Ферстаппен умудрился обогнать на круг даже Ландо Норриса. Убереглась лишь первая четверка, да и то до Переса с Боттасом Максу оставалось меньше 20 секунд. Если и вторая гонка в Шпилберге обойдется без сейфти-кара, то наверняка круговыми станут вообще все, кроме обладателей подиума. Да и то – не факт.
Логика простая: от кого-то из топ-4 мы ждем ошибки, провала, схода, аварии... А все, кто не едет на Mercedes или Red Bull, наверняка станут жертвами лидера гонки. Выходит, что либо ты на подиуме, либо – круговой.
Результаты выступлений пилотов Ф1 на Гран При в Шпильберге
|Пилот
|Всего гонок
|Сходы
|Победы
|Лучший результат
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|8
|1
|2
|1
|15
|Валттери Боттас (Mercedes)
|8
|1
|1
|1
|13,7
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|7
|2
|2
|1
|12,4
|Ландо Норрис (McLaren)
|3
|0
|0
|3
|11
|Шарль Леклер (Ferrari)
|4
|1
|0
|2
|9,5
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|8
|3
|0
|2
|7,25
|Кими Райкконен (Alfa Romeo)
|8
|2
|0
|2
|5,75
|Серхио Перес (Red Bull)
|8
|1
|0
|6
|4,75
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|8
|2
|0
|3
|4,25
|Эстебан Окон (Alpine)
|4
|1
|0
|6
|4
|Пьер Гасли (AlphaTauri)
|4
|0
|0
|7
|3
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|7
|2
|0
|5
|2,9
|Фернандо Алонсо (Alpine)
|5
|3
|0
|5
|2,8
|Лэнс Стролл (Aston Martin)
|4
|1
|0
|7
|2,25
|Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
|3
|0
|0
|9
|1
|Джордж Расселл (Williams)
|3
|1
|0
|16
|0
|Николя Латифи (Williams)
|2
|0
|0
|11
|0
|Никита Мазепин (Haas)
|0
|Мик Шумахер (Haas)
|0
|Юки Цунода (AlphaTauri)
|0