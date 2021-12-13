После чемпионского финиша на «Яс-Марине» Макс Ферстаппен рассказал, что вынужден был заканчивать гонку в предельно некомфортных условиях: на последних кругах у него свело ногу, что заметно усложнило управление машиной и сражение с Льюисом Хэмилтоном.

Чуть позже в телеинтервью голландец поделился подробностями того, что происходило в решающий момент всего сезона.

«Я весь день провел словно на американских горках, – сказал он. – Разумеется, с утра я нервничал, так как на кону был титул чемпиона. По ходу самой гонки эмоции тоже постоянно менялись. В итоге я начал приходить к мысли, что мы проигрываем это сражение.

Я всегда говорю, что сражаюсь до самого конца, и в этот раз тоже не собирался расслабляться, чтобы облегчить соперникам жизнь. При этом у меня в голове постоянно была мысль, что что-то еще может произойти и развернуть развитие событий в нашу пользу».

Он продолжил: «Ты никогда не рассчитываешь на такое, но когда выехала машина безопасности, я понял, что нас ждет решающая дуэль на одном финальном круге. Я получил свежие шины и знал, что это мой шанс. Но прямо перед возобновлением борьбы у меня внезапно сильно свело ногу».

Гонщик не уточнил, о какой ноге идет речь, но из его дальнейших слов можно сделать вывод, что о правой – именно ей пилоты Ф1 оперируют педалью газа.

«Мне пришлось бороться с этим весь круг, – продолжил Макс. – Уже во втором и третьем поворотах, которые проходятся полным газом, я сжал зубы и начал подбадривать самого себя: "Давай, давай". Было очень больно.

После этого я пошел на обгон [и вышел в лидеры]. Но впереди оставались еще две длинные прямые. Я сражался и с Льюисом, и с судорогой – и приятного в этом было мало. Именно потому я очень обрадовался после девятого поворота, когда ситуация более-менее стабилизировалась.

После этого я уже мог убирать ногу с газа чуть раньше, так как боль стала просто невыносимой. Но вся эта история лишь добавила мне эмоций после финиша гонки».

Дополнительная информация: Ходр Рави