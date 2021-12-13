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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

«Было очень больно». Судорога едва не лишила Ферстаппена титула

Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Red Bull признался, что кроме борьбы с Льюисом Хэмилтоном в Абу-Даби ему пришлось всерьез сражаться с собственным организмом

«Было очень больно». Судорога едва не лишила Ферстаппена титула
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Дополнительная информация: Ходр Рави

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Хэмилтон назвал итоги гонки в Абу-Даби подстроенными
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