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Формула 1 Новость

«Я указал им путь». Йос Ферстаппен вспомнил, как помог карьере Шумахера

Отец нынешнего лидера Ф1 поделился историей о том, как несколько лет к назад к нему обратилась за советом Коринна Шумахер

«Я указал им путь». Йос Ферстаппен вспомнил, как помог карьере Шумахера

Йос Ферстаппен дебютировал в Формуле 1 в 1994 году – первым напарником молодого голландца был Михаэль Шумахер. И хотя после этого карьеры двух пилотов пошли разными путями, они еще долго сохраняли товарищеские отношения.

В 2015 году, когда Макс Ферстаппен стараниями своего отца уже дебютировал в Ф1, Мик Шумахер только-только делал первые шаги в мире гонок. Он провел свой первый сезон в немецкой Формуле 4 и занял по его итогам лишь десятое место. Именно в этот момент, как рассказал 49-летний голландец, к нему и обратилась за советом Коринна Шумахер, мама Мика. 

«По ходу той беседы она спросила меня, как действовать дальше, – объяснил Йос в интервью sport1.de. – Я посоветовал им договориться с командой Prema, потому то та всегда была лучшей в Формуле 4 и Формуле 3. Именно так они и поступили».

В составе Prema Мик стал вице-чемпионом Ф4, а затем выиграл титулы в Формуле 3 и Формуле 2. Что было дальше, всем хорошо известно. 

Михаэль Шумахер и Йос Ферстаппен на подиуме ГП Венгрии 1994 года

Михаэль Шумахер и Йос Ферстаппен на подиуме ГП Венгрии 1994 года

Фото: Райнер Шлегельмильх

Оценивая нынешние выступления Мика за Haas, Ферстаппен-старший отметил: «Он хорошо справляется с работой, хотя его машиной сложно управлять. В этом году он будет учиться, мы должны дать ему время.

В следующем сезоне машины станут совсем другими. Думаю, Haas получит больше поддержки от Ferrari. Мне кажется, вдали от посторонних глаз эта работа активно продвигается».

Сравнивая Мика с напарником, Йос добавил: «Он лучше Мазепина. Реже крутится на трассе, лучше умеет общаться со СМИ. Мазепин отстает от него и в квалификациях, и в гонках».

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Технический директор Mercedes опроверг Вольфа: Обновления будут
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