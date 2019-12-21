Ферстаппен: 60% гонщиков могли бы выиграть титул с Mercedes
По мнению пилота Red Bull, судьба чемпионата мира в последние годы преимущественно зависела от возможностей техники.
Макс Ферстаппен закончил сезон 2019 года на третьем месте, уступив только гонщикам Mercedes и опередив обоих пилотов Ferrari. Он одержал три победы и считает, что упустил титул Льюису Хэмилтону только из-за того, что у британца был лучшая машина в пелотоне. В эфире голландского телеканала Ziggo Sport Ферстаппен оценил роль техники в современной Формуле 1.
«Я полностью уверен, что также стал бы чемпионом, будь в моих руках его машина, – сказал Ферстаппен. – 60% пилотов в пелотоне могли бы выиграть чемпионат мира за рулем Mercedes. Так что все дело только в машине.
Что касается Хэмилтона, то он, конечно. очень хорош. Он один из лучших пилотов за всю историю Формулы 1. Но и он не является непобедимым».
Журналисты тут же попросили гонщика Red Bull перечислить тех пилотов, которые входят в оставшиеся 40% и не смогли бы выиграть титул даже за рулем Mercedes.
«Нет уж, вот этого я вам не скажу», – ответил Ферстаппен.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Ферстаппен: 60% гонщиков могли бы выиграть титул с Mercedes
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