Ферстаппен: 60% гонщиков могли бы выиграть титул с Mercedes

Макс Ферстаппен закончил сезон 2019 года на третьем месте, уступив только гонщикам Mercedes и опередив обоих пилотов Ferrari. Он одержал три победы и считает, что упустил титул Льюису Хэмилтону только из-за того, что у британца был лучшая машина в пелотоне. В эфире голландского телеканала Ziggo Sport Ферстаппен оценил роль техники в современной Формуле 1.

«Я полностью уверен, что также стал бы чемпионом, будь в моих руках его машина, – сказал Ферстаппен. – 60% пилотов в пелотоне могли бы выиграть чемпионат мира за рулем Mercedes. Так что все дело только в машине.

Что касается Хэмилтона, то он, конечно. очень хорош. Он один из лучших пилотов за всю историю Формулы 1. Но и он не является непобедимым».

Журналисты тут же попросили гонщика Red Bull перечислить тех пилотов, которые входят в оставшиеся 40% и не смогли бы выиграть титул даже за рулем Mercedes.

«Нет уж, вот этого я вам не скажу», – ответил Ферстаппен.