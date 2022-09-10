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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,347 секунды опередил Леклера в финальной тренировке

Обе пятничные сессии в Монце остались за Ferrari, но в субботу гонщики команды не смогли угнаться за лидером Red Bull

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен на 0,347 секунды опередил Леклера в финальной тренировке
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В субботу днем, когда участники Ф1 готовились к квалификации, Макс Ферстаппен оказался вне досягаемости для преследователей. Показав лучшую скорость на двух первых секторах, голландец завершил круг на шинах Soft (C4) с результатом 1:21.252.

На тот момент преимущество лидера Red Bull превышало шесть десятых, и хотя в оставшиеся минуты соперники смогли ускориться, результат Ферстаппена остался на первой строчке. 

Шарль Леклер из Ferrari в итоге уступил больше трех десятых, однако стоит отметить, что свою решающую быструю попытку на свежем комплекте шин пилот испортил, заблокировав колеса на торможении, а время показал уже на следующем круге. 

Третьим часовую сессию завершил Серхио Перес. После сложной пятницы мексиканец обрел скорость и смог превзойти на несколько сотых Карлоса Сайнса. Для испанца сессия оказалась непростой: сначала перед первым поворотом в него едва не влетел Ватллери Боттас, а затем машину пришлось остановить, так как команда заподозрила проблемы в топливной системе. 

Все остальные отстали уже на секунду с лишним. Фернандо Алонсо из Alpine показал пятую скорость, опередив гонщика McLaren Ландо Норриса. 

Гонщики Mercedes оказались еще дальше от лидеров, чем накануне: Джордж Расселл показал седьмую скорость, Льюис Хэмилтон и вовсе остался десятым. Между ними в протоколе расположились Юки Цунода (AlphaTauri) и Эстабан Окон (Alpine).

Ник де Врис, Williams FW44

Ник де Врис, Williams FW44

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Отдельное внимание по ходу сессии было приковано к Нику де Врису, который заменил в Williams загремевшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона. Голландский пилот довольно долго оставался в гараже, потом какое-то время нащупывал скорость, допустил несколько ошибок – но в итоге закончил сессию 14-м с минимальным отставанием от своего партнера по команде Николя Латифи.

Мик Шумахер из-за проблем со сцеплением появился на трассе лишь в финальные десять минут и смог проехать всего восемь кругов. 

Результаты третьей тренировки Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 19 1'21.252  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 15 1'21.599 0.347
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'21.848 0.596
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 17 1'21.897 0.645
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 17 1'22.306 1.054
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 19 1'22.319 1.067
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 24 1'22.357 1.105
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'22.430 1.178
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 17 1'22.506 1.254
10 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 22 1'22.567 1.315
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 14 1'22.657 1.405
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 21 1'22.755 1.503
13 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 19 1'22.776 1.524
14 Netherlands Ник де Врис Williams Mercedes 21 1'22.869 1.617
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 19 1'22.871 1.619
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 26 1'22.950 1.698
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 20 1'23.104 1.852
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 17 1'23.203 1.951
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 8 1'23.392 2.140
20 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 16 1'23.739 2.487
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