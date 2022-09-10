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В субботу днем, когда участники Ф1 готовились к квалификации, Макс Ферстаппен оказался вне досягаемости для преследователей. Показав лучшую скорость на двух первых секторах, голландец завершил круг на шинах Soft (C4) с результатом 1:21.252.

На тот момент преимущество лидера Red Bull превышало шесть десятых, и хотя в оставшиеся минуты соперники смогли ускориться, результат Ферстаппена остался на первой строчке.

Шарль Леклер из Ferrari в итоге уступил больше трех десятых, однако стоит отметить, что свою решающую быструю попытку на свежем комплекте шин пилот испортил, заблокировав колеса на торможении, а время показал уже на следующем круге.

Третьим часовую сессию завершил Серхио Перес. После сложной пятницы мексиканец обрел скорость и смог превзойти на несколько сотых Карлоса Сайнса. Для испанца сессия оказалась непростой: сначала перед первым поворотом в него едва не влетел Ватллери Боттас, а затем машину пришлось остановить, так как команда заподозрила проблемы в топливной системе.

Все остальные отстали уже на секунду с лишним. Фернандо Алонсо из Alpine показал пятую скорость, опередив гонщика McLaren Ландо Норриса.

Гонщики Mercedes оказались еще дальше от лидеров, чем накануне: Джордж Расселл показал седьмую скорость, Льюис Хэмилтон и вовсе остался десятым. Между ними в протоколе расположились Юки Цунода (AlphaTauri) и Эстабан Окон (Alpine).

Ник де Врис, Williams FW44 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Отдельное внимание по ходу сессии было приковано к Нику де Врису, который заменил в Williams загремевшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона. Голландский пилот довольно долго оставался в гараже, потом какое-то время нащупывал скорость, допустил несколько ошибок – но в итоге закончил сессию 14-м с минимальным отставанием от своего партнера по команде Николя Латифи.

Мик Шумахер из-за проблем со сцеплением появился на трассе лишь в финальные десять минут и смог проехать всего восемь кругов.

Результаты третьей тренировки Гран При Италии