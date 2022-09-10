Ферстаппен на 0,347 секунды опередил Леклера в финальной тренировке
Обе пятничные сессии в Монце остались за Ferrari, но в субботу гонщики команды не смогли угнаться за лидером Red Bull
В субботу днем, когда участники Ф1 готовились к квалификации, Макс Ферстаппен оказался вне досягаемости для преследователей. Показав лучшую скорость на двух первых секторах, голландец завершил круг на шинах Soft (C4) с результатом 1:21.252.
На тот момент преимущество лидера Red Bull превышало шесть десятых, и хотя в оставшиеся минуты соперники смогли ускориться, результат Ферстаппена остался на первой строчке.
Шарль Леклер из Ferrari в итоге уступил больше трех десятых, однако стоит отметить, что свою решающую быструю попытку на свежем комплекте шин пилот испортил, заблокировав колеса на торможении, а время показал уже на следующем круге.
Третьим часовую сессию завершил Серхио Перес. После сложной пятницы мексиканец обрел скорость и смог превзойти на несколько сотых Карлоса Сайнса. Для испанца сессия оказалась непростой: сначала перед первым поворотом в него едва не влетел Ватллери Боттас, а затем машину пришлось остановить, так как команда заподозрила проблемы в топливной системе.
Все остальные отстали уже на секунду с лишним. Фернандо Алонсо из Alpine показал пятую скорость, опередив гонщика McLaren Ландо Норриса.
Гонщики Mercedes оказались еще дальше от лидеров, чем накануне: Джордж Расселл показал седьмую скорость, Льюис Хэмилтон и вовсе остался десятым. Между ними в протоколе расположились Юки Цунода (AlphaTauri) и Эстабан Окон (Alpine).
Ник де Врис, Williams FW44
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Отдельное внимание по ходу сессии было приковано к Нику де Врису, который заменил в Williams загремевшего в больницу с аппендицитом Алекса Элбона. Голландский пилот довольно долго оставался в гараже, потом какое-то время нащупывал скорость, допустил несколько ошибок – но в итоге закончил сессию 14-м с минимальным отставанием от своего партнера по команде Николя Латифи.
Мик Шумахер из-за проблем со сцеплением появился на трассе лишь в финальные десять минут и смог проехать всего восемь кругов.
Результаты третьей тренировки Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'21.252
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|15
|1'21.599
|0.347
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'21.848
|0.596
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|17
|1'21.897
|0.645
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|17
|1'22.306
|1.054
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'22.319
|1.067
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'22.357
|1.105
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'22.430
|1.178
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|17
|1'22.506
|1.254
|10
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|22
|1'22.567
|1.315
|11
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|14
|1'22.657
|1.405
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|1'22.755
|1.503
|13
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|19
|1'22.776
|1.524
|14
|Ник де Врис
|Williams
|Mercedes
|21
|1'22.869
|1.617
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'22.871
|1.619
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'22.950
|1.698
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'23.104
|1.852
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|17
|1'23.203
|1.951
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|8
|1'23.392
|2.140
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|16
|1'23.739
|2.487
|Полные результаты
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