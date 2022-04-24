Ферстаппен: Red Bull заслужила дубль в Имоле

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Гонку Формулы 1 в Имоле Макс Ферстаппен начал с поула – и благодаря удачной тактике и безошибочной езде нидерландец смог конвертировать старт с первой позиции в победу.

Ферстаппен считает, что Red Bull заслужила дубль, ведь даже несмотря на ошибку Шарля Леклера, стоившую монегаску подиума, «Быки» все равно смотрелись лучше по ходу уик-энда.

«Вчера и в пятницу мы были сильны, так что в принципе этот уик-энд был довольно неслабым, – рассказал Макс после финиша. – Из-за погодных условий никогда не знаешь, чего ожидать в гонке. Но как команда мы сделали все в лучшем виде – так что, думаю, этот дубль получился очень заслуженным.

Старт был очень важным моментом, но также и по ходу самого заезда нужно было вовремя перейти на слики и не ошибиться на холодной резине после выезда из пит-лейна. Когда ты лидируешь, то приходится диктовать темп всем остальным в пелотоне, и это всегда немного сложнее. Но мы со всем хорошо справились».

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