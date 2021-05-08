Ферстаппен перехватил инициативу в финальной тренировке Гран При Испании

После того, как гонщики Mercedes возглавили протоколы обеих пятничных сессий, чемпионская команда казалась главным фаворитом уик-энда в Барселоне. Но в финальной тренировке Максу Ферстаппену удался отличный круг: он очень здорово проехал первый сектор, на втором показал рекордное время, и даже немного потеряв на третьем, все равно поставил новый рекорд трассы: 1:17.835.

Впрочем, анализ лучших секторов показывает. что в реальности Льюис Хэмилтон медленнее голландца не на 0,235 секунды, как в протоколе, а всего на несколько сотых.

Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс стали третьим и четвертым, испанец всего на 0,013 опередил Валттери Боттаса. Ландо Норрис замкнул шестерку лидеров, сумев не потерять контроль над машиной после выезда в гравий в новом 10-м повороте.

Пьер Гасли подтвердил темп AlphaTauri седьмым временем, опередив Даниэля Риккардо и неожиданно быстрого Кими Райкконена. Финн отстал от лучшего времени на 0,762 секунды, даже потеряв время из-за прокола задней шины.

Только десятым по скорости стал в субботу утром Серхио Перес, мексиканец уступил партнеру по Red Bull Ферстаппену почти восемь десятых. В одну секунду уложились 13 пилотов.

Скорость Alpine оказалась уже не такой впечатляющей как накануне, гонщики команды стали 11-м и 13-м. Сильнейший из пилотов Aston Martin – Лэнс Стролл – показал только 14-й результат.

Никита Мазепин вновь замкнул протокол, при этом россиянин не допустил ошибок и отстал на четверть секунды от своего партнера по Haas Мика Шумахера.

Результаты третьей тренировки Гран При Испании