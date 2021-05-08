Ферстаппен перехватил инициативу в финальной тренировке Гран При Испании
Пилот Red Bull на две с лишним десятых опередил Льюиса Хэмилтона, третье время показал Шарль Леклер
После того, как гонщики Mercedes возглавили протоколы обеих пятничных сессий, чемпионская команда казалась главным фаворитом уик-энда в Барселоне. Но в финальной тренировке Максу Ферстаппену удался отличный круг: он очень здорово проехал первый сектор, на втором показал рекордное время, и даже немного потеряв на третьем, все равно поставил новый рекорд трассы: 1:17.835.
Впрочем, анализ лучших секторов показывает. что в реальности Льюис Хэмилтон медленнее голландца не на 0,235 секунды, как в протоколе, а всего на несколько сотых.
Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс стали третьим и четвертым, испанец всего на 0,013 опередил Валттери Боттаса. Ландо Норрис замкнул шестерку лидеров, сумев не потерять контроль над машиной после выезда в гравий в новом 10-м повороте.
Пьер Гасли подтвердил темп AlphaTauri седьмым временем, опередив Даниэля Риккардо и неожиданно быстрого Кими Райкконена. Финн отстал от лучшего времени на 0,762 секунды, даже потеряв время из-за прокола задней шины.
Только десятым по скорости стал в субботу утром Серхио Перес, мексиканец уступил партнеру по Red Bull Ферстаппену почти восемь десятых. В одну секунду уложились 13 пилотов.
Скорость Alpine оказалась уже не такой впечатляющей как накануне, гонщики команды стали 11-м и 13-м. Сильнейший из пилотов Aston Martin – Лэнс Стролл – показал только 14-й результат.
Никита Мазепин вновь замкнул протокол, при этом россиянин не допустил ошибок и отстал на четверть секунды от своего партнера по Haas Мика Шумахера.
Читайте также:
Результаты третьей тренировки Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|11
|1'17.835
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|14
|1'18.070
|0.235
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|17
|1'18.308
|0.473
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|18
|1'18.410
|0.575
|5
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|15
|1'18.423
|0.588
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|14
|1'18.494
|0.659
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|17
|1'18.535
|0.700
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'18.582
|0.747
|9
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|1'18.597
|0.762
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|16
|1'18.606
|0.771
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|18
|1'18.662
|0.827
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|21
|1'18.673
|0.838
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|15
|1'18.700
|0.865
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'18.877
|1.042
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|17
|1'19.005
|1.170
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'19.214
|1.379
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'19.363
|1.528
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|16
|1'19.392
|1.557
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|17
|1'19.999
|2.164
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|15
|1'20.237
|2.402
|Полные результаты
Предыдущая новость
Ferrari уделяет машине-2021 только 5% ресурсов
Следующая новость
Босс Alfa Romeo предложил Райкконену собаку-поводыря
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании