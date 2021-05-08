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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Ферстаппен перехватил инициативу в финальной тренировке Гран При Испании

Пилот Red Bull на две с лишним десятых опередил Льюиса Хэмилтона, третье время показал Шарль Леклер

Ферстаппен перехватил инициативу в финальной тренировке Гран При Испании

После того, как гонщики Mercedes возглавили протоколы обеих пятничных сессий, чемпионская команда казалась главным фаворитом уик-энда в Барселоне. Но в финальной тренировке Максу Ферстаппену удался отличный круг: он очень здорово проехал первый сектор, на втором показал рекордное время, и даже немного потеряв на третьем, все равно поставил новый рекорд трассы: 1:17.835.

Впрочем, анализ лучших секторов показывает. что в реальности Льюис Хэмилтон медленнее голландца не на 0,235 секунды, как в протоколе, а всего на несколько сотых. 

Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс стали третьим и четвертым, испанец всего на 0,013 опередил Валттери Боттаса. Ландо Норрис замкнул шестерку лидеров, сумев не потерять контроль над машиной после выезда в гравий в новом 10-м повороте. 

 

Пьер Гасли подтвердил темп AlphaTauri седьмым временем, опередив Даниэля Риккардо и неожиданно быстрого Кими Райкконена. Финн отстал от лучшего времени на 0,762 секунды, даже потеряв время из-за прокола задней шины. 

 

Только десятым по скорости стал в субботу утром Серхио Перес, мексиканец уступил партнеру по Red Bull Ферстаппену почти восемь десятых. В одну секунду уложились 13 пилотов.

Скорость Alpine оказалась уже не такой впечатляющей как накануне, гонщики команды стали 11-м и 13-м. Сильнейший из пилотов Aston Martin – Лэнс Стролл – показал только 14-й результат.

Никита Мазепин вновь замкнул протокол, при этом россиянин не допустил ошибок и отстал на четверть секунды от своего партнера по Haas Мика Шумахера. 

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Результаты третьей тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 11 1'17.835  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 14 1'18.070 0.235
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 17 1'18.308 0.473
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 18 1'18.410 0.575
5 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 15 1'18.423 0.588
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 14 1'18.494 0.659
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 17 1'18.535 0.700
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 21 1'18.582 0.747
9 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 18 1'18.597 0.762
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 16 1'18.606 0.771
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 18 1'18.662 0.827
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 21 1'18.673 0.838
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 15 1'18.700 0.865
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 18 1'18.877 1.042
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 17 1'19.005 1.170
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 19 1'19.214 1.379
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 18 1'19.363 1.528
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 16 1'19.392 1.557
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 17 1'19.999 2.164
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 15 1'20.237 2.402
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