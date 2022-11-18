Макс пообещал выступить в Абу-Даби сильнее, чем в Бразилии
По словам гонщика, хорошее начало уик-энда вселило в него уверенность
После Остина и Мехико, где Максу Ферстаппену хоть и не без труда, но удавалось переигрывать соперников из Mercedes и Ferrari, на Гран При Бразилии пилот Red Bull оказался не в силах угнаться за Джорджем Расселлом и столкнулся с Льюисом Хэмилтоном.
Однако в этот уик-энд на финальном этапе сезона в Абу-Даби соперникам «Быков» едва ли стоит рассчитывать на подобный исход. Показав лучшее время по итогам пятницы, Макс отметил: «Здесь мы должны быть сильнее [чем в Бразилии]. Я очень доволен тем, как прошла моя сессия. Конечно, всегда можно отыскать еще что-нибудь, но пока все хорошо».
Также голландец похвалил Лиама Лоусона, который пилотировал его машину в дневной тренировке.
«Машина работает в верном диапазоне, – объяснил Ферстаппен. – Лиам хорошо справился, был спокоен и хладнокровен. А это ровно то, что от него требуется. Во второй сессии мы кое-что попробовали, на длинных сериях кругов тоже все в порядке. Так что я вполне доволен итогами дня».
Год назад Макс стартовал на «Яс-Марине» с поула и одержал победу, которая позволила ему стать чемпионом мира.
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