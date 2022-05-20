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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Хэмилтон о Барселоне: Я впервые в сезоне ехал без «козления»

Семикратный чемпион мира остался очень доволен теми переменами, которые произошли с его Mercedes на Гран При Испании

Александр Кабановский
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Хэмилтон о Барселоне: Я впервые в сезоне ехал без «козления»
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Шестой этап сезона Ф1 во многом является определяющим для команды Mercedes: она подготовила серьезные обновления своей машины W13, чтобы принять окончательное решение о ее будущем. 

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В первой пятничной тренировке Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном вошли в шестерку быстрейших, однако довольно много уступили лучшему результату Шарля Леклера. А вот вторая сессия принесла чемпионской команде куда больше позитива: ее пилоты стали вторым и третьим, причем с минимальным отставанием.

Обычно сдержанный Хэмилтон после завершения заездов не стал скрывать эмоции: «Невероятный позитив, я очень доволен. Большое, большое, большое, большое спасибо всем нашим сотрудникам на базе, которые не опускали руки и продолжали работать.

Да, мы пока не быстрее всех, но все идет по нашему пути. Я впервые в сезоне ехал без "козления" – ну, может быть, с самым слабым. Но это в любом случае намного лучше. Так что пришло время раскрывать возможности нашей машины».

Он добавил: «Новинки работают, и это очень здорово. Теперь нужно отыскать точные настройки на остаток уик-энда. Для этого предстоит сегодня вечером внимательно проанализировать данные. Думаю, до завтра мы сможем еще прибавить и навязать борьбу парням впереди».  

При этом более стабильное поведение машины не лучшим образом сказалось на резине.

«Шинам стало сложнее, – признал Льюис. – Но они весь год перегревались. Возможно, это просто потому, что Pirelli сделала их такими. Но это не только у нас, все в одной лодке. Ты не можешь постоянно атаковать, надо контролировать их состояние. Причем даже больше, чем прежде».

В нынешнем году Хэмилтон всего раз был на подиуме, но в Испании именно он выиграл пять последних Гран При.  

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Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг

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