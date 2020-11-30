Ферстапен остался недоволен тактикой Red Bull в Бахрейне

По ходу всей гонки в Сахире Макс Ферстаппен оставался поблизости от будущего победителя Льюиса Хэмилтона, но не получил ни одного шанса навязать тому борьбу.

Первый пит-стоп в Mercedes провели раньше соперников из Red Bull. После этого на шинах Hard Макс смог сократить отставание, но заминка по ходу второй остановки в боксов вновь отбросила гонщика назад.

В концовке, когда шансов почти не осталось, Макс свернул на пит-лейн в третий раз – это могло бы помочь в случае выезда машины безопасности, но она появилась на трассе слишком поздно, потому Ферстаппен так и остался вторым.

«В тактическом плане мы не были сегодня сильны, – признался гонщик на медиа-сессии после финиша. – Прежде всего, мы должны были раньше проводить первый пит-стоп, но позволили Mercedes сделать это. Не понимаю, почему так получилось, они разом отыграли у нас две секунды.

Я попробовал сократить отставание на шинах Hard, и это у меня получилось. Поначалу я отыграл полторы или две секунды, но потом вновь упустил их.

Потом был медленный пит-стоп, а следом еще один, с которым я не могу согласиться. Ну да, получить бонус за лучший круг было неплохо, но всегда может получиться так, что кто-то проедет еще быстрее.

Так как [в начале дистанции] были красный флаг и машина безопасности, вариант с тремя пит-стопами уже точно не сработал бы».

Он добавил: «Не знаю, зачем команда действовала так. Не скажу, что мы обязаны были побеждать их [Mercedes] сегодня, на это у нас просто не было темпа. Но в плане тактики мы могли сделать гораздо больше».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер по просьбе репортеров ответил на претензии своего пилота.

«Проблема в том, что Льюис был самую малость слишком быстр, – объяснил Хорнер. – Мы потеряли первые восемь кругов из-за машины безопасности, отому перешли от схемы с тремя пит-стопами, которая могла оказаться более оптимальной, к двум.

К тому же из-за этих восьми кругов пелотон не растянулся по ходу первого отрезка настолько сильно, как хотелось бы. И если бы мы провели ранний первый пит-стоп, то оказались бы в трафике.

Не знаю, что еще возможно было сделать. Более ранняя остановка потребовала бы обогнать пару лишних машин, что перечеркнуло бы всю выгоду. Они [Mercedes] легко остались бы впереди. К сожалению, у них сегодня был темп и слабо изнашивались шины».