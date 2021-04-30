Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее Следующая / Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем
Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане

Автор:
, Редактор Ф1

По мнению лидера Red Bull, слишком скользкий асфальт не позволяет получить полноценное удовольствие за рулем

Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане

Макс Ферстаппен завершил пятницу в Алгарве со вторым временем, отстав от Льюиса Хэмилтона на 0,143 секунды. Несмотря на хороший темп, вечером голландец рассказал, что не в восторге от покрытия трассы.

Год назад, когда Формула 1 впервые приехала на этот автодром, асфальт не обеспечивал достаточного сцепления, так как его уложили перед самым Гран При. Но оказалось, что за прошедшее время особенных улучшений не произошло. 

«Условия опять очень сложные – и вновь из-за асфальта, который суперскользкий, – объяснил Макс в телеинтервью. – Я знаю, что картина одинакова для всех, но пилотирование здесь не доставляет большого удовольствия.

Понятно, что шины изменились по сравнению с прошлым годом, а прижимной силы стало меньше. Но все равно ехать весьма непросто. Жаль, потому что в итоге все решит подготовка резины и ее работа, а так быть не должно. Но, могу повториться, все в равных условиях».

Говоря о форме Red Bull, он добавил: «Наша машина в порядке. Надо будет кое-что сделать до завтра, но в целом все неплохо».  

В Португалию компания Pirelli решила привезти три самых жестких состава сликов, С1, С2 и С3.  

Серхио Перес, который завершил пятницу с десятым временем, поддержал напарника: «Сложно заставить шины работать. Думаю, прежде всего надо разобраться именно с этим. 

Наш темп на Medium оказался в целом неплохим, но после перехода на Soft мы вообще не смогли добиться улучшения. Надо проанализировать, что не так – надеюсь, получится разобраться до квалификации».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее

Предыдущая новость

Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее

Следующая новость

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

2
Формула 1

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане

3
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

4
Формула 1

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

5
Формула 1

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

Самое важное:
«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина
Формула 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

53мин
Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем
Формула 1

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем

Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане
Формула 1

Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане

Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее
Формула 1

Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Боттас согласился забыть об аварии с Расселлом
Формула 1

Боттас согласился забыть об аварии с Расселлом

Лоу: Williams давно надо было продать
Формула 1

Лоу: Williams давно надо было продать

Больше от
Макс Ферстаппен
Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников Гран При Португалии
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Йос Ферстаппен предсказал конфликт сына и Хэмилтона
Формула 1

Йос Ферстаппен предсказал конфликт сына и Хэмилтона

Больше от
Red Bull Racing
Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B Гран При Португалии
Формула 1

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

Как быстро Цунода может оказаться в Red Bull? Марко рассказал
Формула 1

Как быстро Цунода может оказаться в Red Bull? Марко рассказал

Самое читаемое Сегодня

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
Формула 1 Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане
Формула 1 Формула 1

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно
Формула 1 Формула 1

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина
Формула 1 Формула 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем
Формула 1 Формула 1

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем

Самое важное:

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина
Формула 1 Формула 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
Формула 1 Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем
Формула 1 Формула 1

Илотту пришлось бороться с ветром за свой шлем

Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане
Формула 1 Формула 1

Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.