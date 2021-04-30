Ферстаппену не понравилось состояние трассы в Портимане

Макс Ферстаппен завершил пятницу в Алгарве со вторым временем, отстав от Льюиса Хэмилтона на 0,143 секунды. Несмотря на хороший темп, вечером голландец рассказал, что не в восторге от покрытия трассы.

Год назад, когда Формула 1 впервые приехала на этот автодром, асфальт не обеспечивал достаточного сцепления, так как его уложили перед самым Гран При. Но оказалось, что за прошедшее время особенных улучшений не произошло.

«Условия опять очень сложные – и вновь из-за асфальта, который суперскользкий, – объяснил Макс в телеинтервью. – Я знаю, что картина одинакова для всех, но пилотирование здесь не доставляет большого удовольствия.

Понятно, что шины изменились по сравнению с прошлым годом, а прижимной силы стало меньше. Но все равно ехать весьма непросто. Жаль, потому что в итоге все решит подготовка резины и ее работа, а так быть не должно. Но, могу повториться, все в равных условиях».

Говоря о форме Red Bull, он добавил: «Наша машина в порядке. Надо будет кое-что сделать до завтра, но в целом все неплохо».

В Португалию компания Pirelli решила привезти три самых жестких состава сликов, С1, С2 и С3.

Серхио Перес, который завершил пятницу с десятым временем, поддержал напарника: «Сложно заставить шины работать. Думаю, прежде всего надо разобраться именно с этим.

Наш темп на Medium оказался в целом неплохим, но после перехода на Soft мы вообще не смогли добиться улучшения. Надо проанализировать, что не так – надеюсь, получится разобраться до квалификации».