Брандл посоветовал Ferrari взять новым боссом иностранца

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Увольнение руководителя Ferrari остается одной из главных тем для гоночных СМИ в начале декабря – сезон закончен, и обсуждать актуальную тему гораздо интереснее, чем публиковать под разными соусами старые цитаты из Абу-Даби.

На актуальную темы высказался и экс-пилот Ф1, комментатор гонок на Sky Sports Мартин Брандл. В четверг вечером он стал одним из гостей на церемонии вручения наград Гильдии гоночных журналистов в Лондоне, где поделился мыслями о происходящем.

«В Ferrari ты работаешь не только на команду, но и на всю страну, – объяснил Мартин, которого приняли в почетные члены Гильдии. – Они разом остались без главы команды и без технического директора. И если прямо сейчас не возьмут кого-то на замену, то все это будет выглядеть весьма странно. Но так уж у них все устроено».

Он добавил, что большие боссы концерна напрасно решили делать ставку только на своих соотечественниках.

«Ты обязан говорить по-итальянски, – объяснил эксперт. – Вот только проблема в том, что если мы вспомним их последний успешный период, то увидим француза Жана Тодта, британца Росса Брауна, Рори Берна из ЮАР и других.

Может быть, сейчас им вновь требуется именно это? Найти таких людей, которые не будут полностью беззащитны перед ежедневными итальянскими СМИ».

Считается, что главным кандидатом на роль главы Скудерии является Фредерик Вассер – последние годы французский менеджер руководит работой Alfa Romeo. Ferrari объявила, что объявит о назначении до завершения 2022 календарного года.