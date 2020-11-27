Необходимость полностью остановить любые доработки двигателей после завершения сезона-2021 обусловлена тем, что только этот сценарий оставляет Red Bull возможность пользоваться наследием Honda для двух своих команд.

В Mercedes изначально не имели ничего против, но Ferrari и Renault категорически отказались от такого варианта.

Позже появилась информация, что первые лица спорта ищут выход, который устроил бы все стороны. Сначала возник вариант заморозки не с конца 2021-го, а с начала 2022 года. Позже утечка из Маранелло дала понять, почему Скудерии так важна следующая зима в плане разработок.

И вот на Гран При Бахрейна глава Ferrari Маттиа Бинотто – который не приехал на трассу, но участвовав в медиа-конференции по видеосвязи – подтвердил, что компромисс найден.

Скудерия согласилась на полную заморозку с 2022 года, но при условии, что переход Формулы 1 на силовые установки нового поколения будет перенесен с 2026 на 2025 год.

Команды уже согласовали этот шаг, потому будущее Red Bull и AlphaTauri становится значительно более понятным.

«Думаю, в регламенте уже предусмотрено решение по определению поставщика для Red Bull, тут нет сомнений, – сказал Бинотто, имею в виду правило обязательных поставок моторов. – Но также мы понимаем их стремление сохранить моторы Honda на будущее.

В последние дни у нас были переговоры с FIA и Формулой 1. Полагаю, мы в Ferrari верно понимаем ситуацию.

Мы поддерживаем попытки перенести заморозку моторов на год [с 2023-го на 2022-й], так как в этом случае новый регламент на силовые установки также передвинется – на 2025-й.

Зная ситуацию и понимая ее, Ferrari не впервые проявляет свою ответственность в подобных вопросах. Так что мы за заморозку при более раннем переходе на новые моторы».

Таким образом, можно говорить, что полный запрет на доработки двигателей вступит в силу в 2022 году и будет действовать на протяжении трех сезонов. После этого Ф1 сразу перейдет на силовые установки следующего поколения.

При этом Бинотто добавил, что продолжается работа, нацеленная на выравнивание возможностей моторов разных производителей.

«Сейчас идут переговоры с FIA и Формулой 1, – объяснил он. – Они касаются того, стоит ли разработать механизм выравнивания. Он нужен, если возникнет ситуация, когда один из производителей явно проигрывает остальным в эффективности.

Все же, заморозка на три года сохранит одну и ту же разницу между производителями. Думаю, тут будут очень важны детали».

Глава Ferrari отметил, что моторы нового поколения должны довольно значительно отличаться от нынешних, а работу по формированию требований к ним планируется завершить к лету будущего года.

«Думаю, они будут не слишком похожи на те, что есть сейчас, – сказал Маттиа. – Как минимум по мнению Ferrari, следует установить важные цели, к примеру с точки зрения стоимости.

Они должны стать более предпочтительными в этом отношении. Думаю, силовые установки будут стоит 50% от того, что мы тратим сегодня. Чтобы добиться этого, чтобы определить технический формат, предстоит всерьез поработать.

Также мы установили весьма амбициозные цели в плане вредных выбросов.

Нам надо действовать на опережение, наладить сотрудничество между производителями, Ф1 и FIA, чтобы как можно быстрее сформулировать правила. Они определят наше будущее с 2025 по 2030 годы».