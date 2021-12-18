Ferrari зимой обсудит с Сайнсом продление контракта

Карлос Сайнс пришел в Маранелло, сменив Себастьяна Феттеля после памятной весенней истории 2020 года, когда из-за вынужденного карантинного безделья отношения немца и Ferrari внезапно подошли к концу.

Результаты нового гонщика в дебютном сезоне оказались впечатляющими: Карлос переиграл по очкам своего напарника Шарля Леклера, четырежды поднимался на подиум, а в общем зачете уступил лишь соперникам из Mercedes и Red Bull.

После финальной гонки сезона в Абу-Даби, где Карлос стал третьим, глава команды Матиа Бинотто в шутку сказал, что это отличный момент для продления контракта с 27-летним гонщиком. А после заметил, что тут есть только доля шутки.

«Карлос провел отличный сезон, – отметил Бинотто. – Когда он приходил к нам год назад, мы говорили, что зима – правильный момент, чтобы сесть за стол и все обсудить. И этой зимой мы непременно поступим так.

Вместе рассмотрим, как сложился сезон – и начнем дискуссии о том, каким может получиться будущее».

Глава Скудерии добавил: «Подписывая контракт с Карлосом, мы рассчитывали получить дуэт быстрых стабильных пилотов, способных регулярно зарабатывать очки. Думаю, именно это мы и увидели по ходу сезона. Так что гордимся обоими. Я не устаю повторять, что у нас лучший состав в Формуле 1. Я я очень доволен тем, как Карлос выступал в этом году.

Это его первый год в Ferrari, и все было не слишком просто. Но мы взяли его потому, что он хороший гонщик: быстрый, стабильный, способный добиваться результата. А еще, я думаю, он умеет быстро учиться.

Он здорово прибавлял по ходу чемпионата, и концовка в его исполнении стала самым сильным отрезком сезона».

Пятое место по итогам 2021 года стало для Карлоса Сайнса лучшим результатом в карьере, по ходу которой он выступал за четыре разные команды.