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Формула 1 / Гран При России Новость

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

Автор:
, Ответственный редактор

Скудерия отреагировала на публикации, затрагивающие ее босса и пилота

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

После Гран При Италии многие СМИ поделились со своими читателями слухом о том, что в отношениях между главой Ferrari Маттиа Бинотто и гонщиком команды Шарлем Леклеров возникла напряженность. 

Якобы монегаску не нравится, что его новый напарник Карлос Сайнс постепенно обретает авторитет в Маранелло, и именно на его мнение все чаще ориентируются инженеры. Мы тоже писали об этом: 

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Уже после сочинского этапа подзабытую тему подняли в сетевом издании grandprix247. Причем после публикации там обратились за комментарием в саму команду – и получили резкий ответ.

«Так называемые противоречия между Маттиа и Леклером являются фейк-ньюз, – гласит опубликованный ответ Ferrari. – Об этом сообщил в своем блоге некий Антонио Гранато, который ничего не видел, никогда не искал подтверждения и вообще даже не был в Монце».

В свою защиту автор исходной публикации написал, что уже не раз пользовался этим источником информации, который прежде зарекомендовал себя достоверным: раньше остальных сообщал сведения, которые в итоге подтверждались. 

Резкая реакция пресс-службы едва ли ставит точку в этой истории. Скорее, она лишь подтверждает старую истину: нет дыма без огня. Между тем, контракт Шарля Леклера с Ferrari действует до конца 2024 года.

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Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Предыдущая новость

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
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