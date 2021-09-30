После Гран При Италии многие СМИ поделились со своими читателями слухом о том, что в отношениях между главой Ferrari Маттиа Бинотто и гонщиком команды Шарлем Леклеров возникла напряженность.

Якобы монегаску не нравится, что его новый напарник Карлос Сайнс постепенно обретает авторитет в Маранелло, и именно на его мнение все чаще ориентируются инженеры. Мы тоже писали об этом:

Уже после сочинского этапа подзабытую тему подняли в сетевом издании grandprix247. Причем после публикации там обратились за комментарием в саму команду – и получили резкий ответ.

«Так называемые противоречия между Маттиа и Леклером являются фейк-ньюз, – гласит опубликованный ответ Ferrari. – Об этом сообщил в своем блоге некий Антонио Гранато, который ничего не видел, никогда не искал подтверждения и вообще даже не был в Монце».

В свою защиту автор исходной публикации написал, что уже не раз пользовался этим источником информации, который прежде зарекомендовал себя достоверным: раньше остальных сообщал сведения, которые в итоге подтверждались.

Резкая реакция пресс-службы едва ли ставит точку в этой истории. Скорее, она лишь подтверждает старую истину: нет дыма без огня. Между тем, контракт Шарля Леклера с Ferrari действует до конца 2024 года.