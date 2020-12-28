Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Мик Шумахер дебютирует в Формуле 1 в 2021 году. Как выпускник Академии Ferrari он получил место в Haas с прицелом на будущий переход в Скудерию. Однако босс итальянской команды Маттиа Бинотто не ждет от немца успехов в дебютный сезон.

«Думаю, на старте ему будет очень тяжело, – сказал Бинотто. – Глядя на его выступления в Ф2 и Ф3 можно сказать, что он выдает лучшие сезоны на второй год, а не на первый.

В этом его отличие от Шарля Леклера, который обычно очень быстр с первого же дня. А Мик так работает, что многому учится в первый сезон и даже в начале второго. А во второй половине второго сезона становится очень силен.

Поэтому ему будет важно провести два сезона. Но на второй год я жду прогресса в сравнении с первым».

Бинотто также рассказал, что будет показателем успеха Шумахера в следующие два года, и позволит ему рассчитывать на переход в Ferrari: «Я жду, что он докажет свою скорость на уровне Ф1 и в квалификации, и в гонке. Но также он должен показать, что может стабильно финишировать на хорошей позиции. Карлос Сайнс в этом очень хорош, обычно он финиширует выше, чем стартовал. Этого мы и ждем от Мика в следующие два года».