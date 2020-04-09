Ferrari заставила Тодта молчать о тайном соглашении Скудерии с FIA

Президент FIA Жан Тодт дал интервью Motorsport.com. В этом интервью француз объяснил, почему Международная автомобильная федерация не стала раскрывать, о чем договорилась с командой Ferrari.

В течение 2019 года Скудерию подозревали в том, что она тратит больше топлива, чем разрешено регламентом. Если бы это удалось доказать, болид Ferrari могли признать нелегальным. В таком случае итальянский коллектив попадал под угрозу дисквалификации на весь сезон.

FIA изучила топливную систему и моторы Ferrari 2019 года. Автофедерация не стала аннулировать результаты Скудерии за прошлый сезон. В то же время FIA воздержалась от заявлений о легальности либо нелегальности прошлогоднего болида. Вместо этого Афтофедерация обнародовала пресс-релиз о том, что достигла конфиденциального соглашения с Ferrari. В этом релизе говорилось, что суть этого соглашения останется в секрете.

Теперь Жан Тодт рассказал, что хотел бы опубликовать все детали, но Ferrari запретила ему это делать. «Если спросите меня, то я был бы рад иметь возможность раскрыть все подробности, но они [Ferrari] были против, – заявил президент Международной автофедерации. – Я имею в виду, они получили разрешение, но мы не можем раскрыть детали».

«Мы не могли ничего сказать, – продолжил Жан Тодт, который до 2007 года возглавлял команду Ferrari в Формуле 1. – И все же мы чувствовали, что было бы неправильно не говорить о том, что инцидент с Ferrari обсуждался – и санкция была получена. Если честно, все просто. Все очень просто. Мы потратили столько усилий, чтобы прийти к тем выводам, к которым пришли, а они [команды] не согласились [с выводами]».

«Наши технические эксперты сказали: «мы определенно не можем продемонстрировать настолько много деталей, сколько в действительности нужно, чтобы доказать, что они [Ferrari] нарушали правила», – заключил Тодт.