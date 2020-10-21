Ferrari запустит новый симулятор в начале 2021 года

Ferrari заканчивает постройку нового симулятора. Возле трассы во Фьорано завершают кладку здания, в котором расположится симулятор последнего поколения. Его запуск запланирован на первые месяцы 2021 года, а значит Ferrari успеет использовать его для работы над граунд-эффектом на сезон-2022.

Новый симулятор - один из шагов к перезапуску Скудерии. Старый "паук" тоже останется в Маранелло, но будет использован для решения других задач. А его прежние функции полностью переймет новая установка.

Ожидается, что строительные работы завершатся к концу текущего года. Затем сразу будет произведена установка симулятора. Его отладка должна быть завершена к началу весны, то есть разработка болида-2022 продолжится уже на новом симуляторе.

Строительство новой симуляционной установки в Маранелло было замедлено из-за пандемии коронавируса, но перенос нового технического регламента с 2021-го на 2022-й год дало Ferrari возможность успеть закончить подготовку симулятора до завершения разработки новой машины.

Не секрет, что старый симулятор "паук" уже давно устарел, и Ferrari не хватало современной установки, чтобы совершить качественный скачок в работе над машиной, и отыграть отставание от других топ-команд в некоторых областях.

Новый симулятор, на который потрачена большая сумма, позволит Скудерии соревноваться с конкурентами в доработке машины по ходу сезона. Ведь теперь она ведется только за счет симуляции, а не работы на трассе. Теперь инженеры Ferrari получат настоящее произведение технического искусства, а команда избавится от одного из факторов, которые ограничивали ее работу.