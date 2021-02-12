Как мы уже сообщали читателям Motorsport.com, Ferrari в этом году решила провести традиционную предсезонную презентацию в два этапа. Сначала в торжественной обстановке выступят первые лица команды, а затем, уже позже, будет показана обновленная машина SF21.

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Вечером в пятницу команда опубликовала в социальных сетях видео с первым запуском мотора на шасси 2021 года. Публиация сопровождалась текстом слов главы коллектива Маттиа Бинотто: «Наш чемпионат-2021 начинается здесь. Мы ожидаем многих сложностей на пути и нацелены стать лучше.

Машина стала сильнее во всех областях, где разрешены доработки. Мы должны и дальше реботать целеустремленно, зная о своем положении и о том, где мы хотим оказаться. Но сейчас слово за SF21».

Чуть позже пресс-служба подтвердила, что предсезонный анонс действительно пройдет в два этапа, причем оба состоятся в режиме онлайн: 26 февраля состоится презентация команды, а 10 марта – презентация машины.