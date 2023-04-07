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Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне

Команда попробует отменить 5-секундное наказание своего пилота и вернуть ему четвертое место в протоколе гонки

Адам Купер
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Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне
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Карлос Сайнс пересек линию финиша в Альберт-парке сразу следом за тройкой призеров, но еще до этого судьи Гран При наказали его за контакт с машиной Фернандо Алонсо во время рестарта за два круга до завершения дистанции. 

Так как гонку ее участники заканчивали позади автомобиля безопасности, столь небольшой штраф отбросил гонщика во второй десяток. 

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Спустя несколько дней в команде Ferrari решили, что попробуют оспорить вердикт FIA. Представители Скудерии напомнили, что на том же рестарте произошли еще две аварии – между партнерами по Alpine Пьером Гасли и Эстебаном Оконом, а также Ником де Врисом из AlphaTauri и Логаном Сарджентом из Williams.

По первому эпизоду судьи, изучив обстоятельства, не стали предпринимать никаких действий, а второй решили даже не разбирать.  

Кроме того, Ferrari заявила о наличии новых доказательств, недоступных в момент первоначального рассмотрения. О чем именно идет речь, пока неизвестно. 

Если FIA сочтет, что аргументация команды заслуживает внимания, будет запущена стандартная процедура пересмотра эпизода в свете вновь открывшихся обстоятельств. При этом из прежних прецедентов известно, что она почти никогда не приводит к пересмотру самого штрафа.

Дополнение: Детали: как Ferrari попробует отменить штраф Сайнса

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