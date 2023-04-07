Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне
Команда попробует отменить 5-секундное наказание своего пилота и вернуть ему четвертое место в протоколе гонки
Карлос Сайнс пересек линию финиша в Альберт-парке сразу следом за тройкой призеров, но еще до этого судьи Гран При наказали его за контакт с машиной Фернандо Алонсо во время рестарта за два круга до завершения дистанции.
Так как гонку ее участники заканчивали позади автомобиля безопасности, столь небольшой штраф отбросил гонщика во второй десяток.
Спустя несколько дней в команде Ferrari решили, что попробуют оспорить вердикт FIA. Представители Скудерии напомнили, что на том же рестарте произошли еще две аварии – между партнерами по Alpine Пьером Гасли и Эстебаном Оконом, а также Ником де Врисом из AlphaTauri и Логаном Сарджентом из Williams.
По первому эпизоду судьи, изучив обстоятельства, не стали предпринимать никаких действий, а второй решили даже не разбирать.
Кроме того, Ferrari заявила о наличии новых доказательств, недоступных в момент первоначального рассмотрения. О чем именно идет речь, пока неизвестно.
Если FIA сочтет, что аргументация команды заслуживает внимания, будет запущена стандартная процедура пересмотра эпизода в свете вновь открывшихся обстоятельств. При этом из прежних прецедентов известно, что она почти никогда не приводит к пересмотру самого штрафа.
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