Ferrari заподозрила Red Bull в манипуляциях с темпом
В Скудерии предположили, что соперники из Милтон-Кинса не показывают своей реальной силы по субботам
Пилоты Red Bull Racing выиграли все шесть гоночных заездов нынешнего сезона Ф1, а вот в квалификациях добиться стопроцентного результата Максу Ферстаппену с Серхио Пересом не удалось. В Баку их дважды обогнал Шарль Леклер на Ferrari.
Несмотря на хорошие результаты в квалификациях, гоночные достижения Скудерии выглядят куда более скромно. Единственный подиум Леклера в столице Азербайджана даже не позволяет команде входить в тройку лидеров Кубка конструкторов.
Среднее отставание сильнейшего пилота Ferrari от победителя на финише гонок составляет 30,85 секунды.
Джок Клиа, который возглавляет в Маранелло инженерную группу, дал понять, что у команды есть объяснение такой разницы в расстановке сил между квалификацией и гонкой.
Он сказал: «Делаем ли мы ставку на квалификацию? Ответить на такой вопрос всегда сложно, ведь результат гонки зачастую определяется именно в квалификации.
Так что мы не можем просто махнуть на нее рукой. Но все же, надо разобраться, что происходит с нашим гоночным темпом.
Мы должны снять шляпу перед Red Bull и признать, что они работают очень умно. Их машина отлично работает в гоночных условиях. Это даже может привести к выводу, что в квалификациях они немного сдерживают себя.
Потому нам и удается конкурировать с ними – они едут не в полную силу».
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Он добавил: «Мы хорошо понимаем, что нам мешает. И если сравнить данные с квалификаций и гонок, очевидны определенные отличия.
Пожалуй, мы пока не можем точно сказать, откуда они возникают. Сейчас мы как раз заняты анализом этой ситуации, чтобы понять, что возможно сделать и как изменить свой подход, чтобы вернуть гоночный темп».
Говоря о причинах такого убедительного темпа Red Bull, Клиа отметил скорость машины RB19 на прямых.
«Они очень быстры, особенно с открытой DRS, – сказал инженер. – Нам надо изучить и этот момент – и понять, как получить выигрыш в лобовом сопротивлении. Ведь оно прямо влияет на время круга.
Гонщикам даже не нужно использовать свое мастерство, чтобы ехать быстрее. И у них [Red Bull] это получается очень здорово».
В Ferrari назвали главный позитив этапа в Майами. Это днище
Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье
Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески
Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески
В Ferrari назвали главный позитив этапа в Майами. Это днище
В Ferrari назвали главный позитив этапа в Майами. Это днище В Ferrari назвали главный позитив этапа в Майами. Это днище
В Ferrari не захотели менять агрессивный подход Леклера
В Ferrari не захотели менять агрессивный подход Леклера В Ferrari не захотели менять агрессивный подход Леклера
Самое важное:
Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий
Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий Формула 1 отменила этап в Имоле из-за погодных условий
Мнение: ждут ли Alpine большие потрясения после слов Росси о дилетантстве?
Мнение: ждут ли Alpine большие потрясения после слов Росси о дилетантстве? Мнение: ждут ли Alpine большие потрясения после слов Росси о дилетантстве?
Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari
Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari
Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки
Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.