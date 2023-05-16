Ferrari заподозрила Red Bull в манипуляциях с темпом

Пилоты Red Bull Racing выиграли все шесть гоночных заездов нынешнего сезона Ф1, а вот в квалификациях добиться стопроцентного результата Максу Ферстаппену с Серхио Пересом не удалось. В Баку их дважды обогнал Шарль Леклер на Ferrari.

Несмотря на хорошие результаты в квалификациях, гоночные достижения Скудерии выглядят куда более скромно. Единственный подиум Леклера в столице Азербайджана даже не позволяет команде входить в тройку лидеров Кубка конструкторов.

Среднее отставание сильнейшего пилота Ferrari от победителя на финише гонок составляет 30,85 секунды.

Джок Клиа, который возглавляет в Маранелло инженерную группу, дал понять, что у команды есть объяснение такой разницы в расстановке сил между квалификацией и гонкой.

Он сказал: «Делаем ли мы ставку на квалификацию? Ответить на такой вопрос всегда сложно, ведь результат гонки зачастую определяется именно в квалификации.

Так что мы не можем просто махнуть на нее рукой. Но все же, надо разобраться, что происходит с нашим гоночным темпом.

Мы должны снять шляпу перед Red Bull и признать, что они работают очень умно. Их машина отлично работает в гоночных условиях. Это даже может привести к выводу, что в квалификациях они немного сдерживают себя.

Потому нам и удается конкурировать с ними – они едут не в полную силу».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Он добавил: «Мы хорошо понимаем, что нам мешает. И если сравнить данные с квалификаций и гонок, очевидны определенные отличия.

Пожалуй, мы пока не можем точно сказать, откуда они возникают. Сейчас мы как раз заняты анализом этой ситуации, чтобы понять, что возможно сделать и как изменить свой подход, чтобы вернуть гоночный темп».

Говоря о причинах такого убедительного темпа Red Bull, Клиа отметил скорость машины RB19 на прямых.

«Они очень быстры, особенно с открытой DRS, – сказал инженер. – Нам надо изучить и этот момент – и понять, как получить выигрыш в лобовом сопротивлении. Ведь оно прямо влияет на время круга.

Гонщикам даже не нужно использовать свое мастерство, чтобы ехать быстрее. И у них [Red Bull] это получается очень здорово».