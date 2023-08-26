Ferrari заменит Леклеру шасси и коробку передач после аварии
Оценив повреждения машины, в Скудерии решили пересобрать ее заново вокруг запасного монокока. При этом Шарль сохранит девятую стартовую позицию
Шарль Леклер стал одним из двух пилотов, попавших в субботу в аварию на квалификации голландского этапа Ф1. Гонщик попытался скорректировать недостаточную поворачиваемость своей SF-23 в девятом повороте, но та резко сменилась избыточной, и неуправляемая машина боком влетела в барьер.
После оценки повреждений команда пришла к выводу, что все намного серьезнее, чем могло показаться. Хотя удар произошел на относительно небольшой скорости, его угол оказался очень неудачным. В результате шасси и коробка передач получили урон, который делал невозможным их дальнейшее использование по ходу Гран При.
Поздно вечером, взвесив все варианты действий, команда пришла к выводу о необходимости замены шасси. Это значит, что уцелевшие узлы со старой машины будут перенесены на новую, а пострадавшие – заменены аналогичными в рамках регламента. Механикам предстоит всерьез потрудиться – возможно, даже с нарушением комендантского часа.
Стоит отметить, что в субботу утром они уже установили на машину Шарля новую силовую установку.
Что касается коробки передач, то Леклеру вернул одну из тех, что уже использовалась по ходу сезона. Таким образом Скудерия смогла избежать перерасхода компонентов и сохранила своему пилоту девятую стартовую позицию.
При этом старую коробку попробуют восстановить на базе в Маранелло, чтобы использовать позже.
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