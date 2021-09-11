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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Ferrari заменила мотор на машине Леклера, вернув старую версию

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Скудерии не удалось решить проблему, возникшую в пятницу – в итоге решено было снять с машины проблемный двигатель

Ferrari заменила мотор на машине Леклера, вернув старую версию

По ходу пятничной квалификации в Монце Шарль Леклер показал восьмой результат – почти не уступив по времени своему напарнику Карлосу Сайнсу, – однако уже по ходу заездов монегаск сообщил команде по радио, что с двигателем его машины что-то не так.

После завершения заездов он подтвердил факт неисправности, но отказался раскрыть ее детали. При этом гонщик выразил надежду, что команде удастся все исправить к субботе.

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Однако изучение силовой установки показало, что проблема является серьезной. Источники Motorsport.com сообщили, что она затрагивает систему смазки и приводит к аномалиям в работе мотора на торможениях. Из-за этого гонщик не может быть уверен, что сможет начать вход в поворот по правильной траектории.

Так как в Монце этот фактор является особенно важным, команда в качестве меры предосторожности решила заменить мотор. В Монце Леклер использовал третий по счету двигатель – возможно, его еще удастся вернуть в строй, но ответ на этот вопрос можно будет получить только после Гран При. 

Чтобы избежать штрафа и потери стартовых позиций в воскресенье, на машину Шарля вернули самый первый двигатель, с которым он весной начал сезон в Бахрейне. Он уже отработал значительную часть ресурса и должен был использоваться только по пятницам – но теперь именно с ним Леклеру предстоит провести две гонки в Монце, где 79% круга преодолевается с полным газом.

Сейчас Ferrari готовит доработанную версию гибридной системы, но она будет доступна не раньше российского этапа в Сочи через две недели. По всей видимости, в команде еще и по этой причине не захотели ставить Леклеру совершенно новый двигатель.

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