Ferrari закрыла базу в Маранелло из-за коронавируса

Ferrari приостановила все свои работы на базах в Маранелло и Модене. Это вызвано пандемией коронавируса. Италия сильнее всех в Европе пострадала от эпидемии. Для борьбы с ней итальянское правительство ввело в стране карантин и строго ограничило перемещения. Ряд производств продолжил работу, но в Ferrari сочли ее невозможной из-за нарушения цепи поставок материалов.

Производство машин остановлено до 27 марта, на тот же срок остановлена работа команды Формулы 1 Ferrari на ее базе. Сотрудники смогут продолжать работать удаленно.

В эти выходные сезон Ф1 должен был начаться в Австралии, но Гран При был отменен после обнаружения коронавируса у сотрудника McLaren. Ряд команд решило отправить всех работников, которые побывали в Мельбурне, на двухнедельный карантин, запретив им посещать базы.

По состоянию на данный момент первый Гран При сезона должен пройти в Нидерландах 3 мая.