Ferrari закрыла базу в Маранелло из-за коронавируса
Работа остановлена как над дорожными автомобилями, так и над болидами Ф1.
Ferrari приостановила все свои работы на базах в Маранелло и Модене. Это вызвано пандемией коронавируса. Италия сильнее всех в Европе пострадала от эпидемии. Для борьбы с ней итальянское правительство ввело в стране карантин и строго ограничило перемещения. Ряд производств продолжил работу, но в Ferrari сочли ее невозможной из-за нарушения цепи поставок материалов.
Производство машин остановлено до 27 марта, на тот же срок остановлена работа команды Формулы 1 Ferrari на ее базе. Сотрудники смогут продолжать работать удаленно.
В эти выходные сезон Ф1 должен был начаться в Австралии, но Гран При был отменен после обнаружения коронавируса у сотрудника McLaren. Ряд команд решило отправить всех работников, которые побывали в Мельбурне, на двухнедельный карантин, запретив им посещать базы.
По состоянию на данный момент первый Гран При сезона должен пройти в Нидерландах 3 мая.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Ferrari закрыла базу в Маранелло из-за коронавируса
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