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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Отчет о тестах

Ferrari захватила лидерство к середине первого дня тестов Ф1

Шарль Леклер показал лучшее время на машинах 2022 года, опередив Ландо Норриса на McLaren и Джорджа Расселла на Mercedes

Ferrari захватила лидерство к середине первого дня тестов Ф1
Александр Кабановский
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Формула 1 начала предсезонную подготовку на трассе «Каталунья» – все десять команд получили право работать с одной машиной, построенной по совершенно новому регламенту с граунд-эффектом. Заезды стартовали в 9 утра по местному времени (11:00 мск) и продлились до перерыва четыре часа. 

Условия способствовали тестам, погода оказалась прохладной (воздух 8-10°C, асфальт до 15°C), но сухой и солнечной. Ландо Норрис первым покинул боксы, официально открыл сезон, после чего в первые полчаса пилоты постоянно сменяли друг друга на верхней строчке. Затем лидерство захватил Шарль Леклер из Ferrari. Монегаск довольно долго оставался первым, но скорости росли по мере прогрева асфальта, и его результат превзошел новобранец Mercedes Джордж Расселл. 

Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Однако затем Леклер вернулся на первую строчку, проехав круг на шинах средней жесткости С3 за 1:20.165. Это гораздо медленнее, чем по ходу Гран При Испании в 2021 году, когда трасса единственный раз использовалась для Ф1 в нынешней конфигурации. Тогда в пятницу утром у Валттери Боттаса (Mercedes) было 1:18.504, а поул взял Льюис Хэмилтон со временем 1:16.741.

Незадолго до клетчатого флага второй результат показал Ландо Норрис на McLaren (1:20.474, шины С3), а результат Расселла остался третьим (1:20.784, С3).

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, чья машина Red Bull RB18 привлекла всеобщий интерес своими конструкторскими решениями, использовал утром в среду более жесткие шины С2 и остался шестым (1:22.246). При этом он преодолел наибольшую дистанцию – 80 кругов, – но дважды вынужден был проехать по гравию. Впрочем, это не принесло машине никаких повреждений и не вызвало задержек в программе. 

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, в гравии

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Зато технические проблемы затронули в утренней сессии команды из второй части пелотона. У Apline возникли сложности с DRS, а Haas, представившая с утра свою машину VF-22, потеряла значительно время из-за отказа топливного насоса. 

Никита Мазепин долго оставался последним по скорости, отставая от лучшего результата на шесть секунд. Но ближе к перерыву москвич смог добавить и остановился в секунде от Williams Николя Латифи. При этом он использовал более жесткие слики.

Никита Мазепин, Мик Шумахер, Haas F1 Team

Никита Мазепин, Мик Шумахер, Haas F1 Team

Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Alfa Romeo по сути не смогла нормально поработать из-за поломки, в детали которой вдаваться не стала. Тест-пилот швейцарцев Роберт Кубица проехал с утра четыре круга, после чего новую С42 надолго закатили в гараж. Польский тест-пилот вновь появился на трассе лишь в финальные полчаса и по скорости оказался самым последним.  

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Примечательно, что по ходу заездов сразу несколько гонщиков дожидались соперников на трассе и пристраивались следом, собирая информацию о поведении новых машин в «грязном воздухе».

Утренняя сессия обошлась без красных флагов, а желтые использовались лишь в случае ошибок гонщиков и оставались в руках судей недолго.  

Тесты в Барселоне продолжатся в 16:00 Мск после обеденного перерыва. Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию с места событий. 

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Результаты тестов Формулы 1 в Барселоне, середина первого дня

  Пилот Команда Время Круги Шины
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:20,165 80  
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:20.474 50  
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:20.784 77  
4 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:21.276 52  
5 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:21.638 43  
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:22.246 80  
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:23.317 54  
8 Canada Николя Латифи Williams 1:23.379 66  
9 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1:24.505 20  
10 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 1:25.909 9  
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