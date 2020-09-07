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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Ferrari выступит в Муджелло в ливрее 1950 года

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Ferrari выступит в Муджелло в ливрее 1950 года
Автор:
, ответственный редактор

Чтобы отпраздновать свой 1000-й Гран При в чемпионате мира, Скудерия придумала оригинальный ход

В ближайший уик-энд машины Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера получат раскраску, которую Ferrari использовала в самом первом чемпионате мира 1950 года.

Стоит сказать, что уже тогда Энцо Феррари использовал алую краску, потому будет интересно посмотреть, что именно придумают дизайнеры из Маранелло.

По нашей информации, решено сделать цвета более приглушенными и винтажными. 

Кроме того, именно в Муджелло впервые в нынешнем сезоне на трибуны смогут попасть зрители – решено рассадить 2800 человек тремя группами, – и для членов официального фан-клуба Ferrari цена билетов снижена вдвое. 

На фото вверху – модель Ferrari D50 1956 года под управлением бельгийца Поля Фрера в Спа. Это самый ранний цветной кадр машины Скудерии в нашей базе. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Местонахождение Муджелло
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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